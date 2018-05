Alassio 2018, la denuncia della lista “Canepa Sindaco”: “Strappati i nostri manifesti e quelli di altre liste”

Alassio. Prosegue a colpi di botta e risposta, ma evidentemente anche a suon di “colpi bassi”, la campagna elettorale di Alassio in vista della amministrative 2018.

Direttamente dalla sua pagina Fecabook, infatti, il sindaco uscente e candidato alla poltrona di primo cittadino Enzo Canepa ha lanciato una nuova denuncia, che fa seguito all’imbrattamento delle vetrine del point elettorale della sua lista civica.

“Purtroppo, in questi giorni, qualcuno ha pensato di strappare i nostri manifesti e quelli di altre liste in campo”, ha tuonato Canepa.

“Questo non è tollerabile. Non una semplice bravata, ma un gesto inaccettabile di chi non rispetta le più basilari regole di democrazia e del confronto nel rispetto delle norme”.

“Per fortuna, Simone Rossi e altri volontari, muniti di colla, sono andati ad attaccarne di nuovi, facendo tornare la situazione alla normalità. Queste scorrettezze non ci fermeranno”, ha concluso Canepa.