Alassio 2018, incontro a Moglio per la lista Canepa Sindaco: “Grande attenzione per le frazioni”

Alassio. Proseguono gli incontri pubblici della lista “Canepa Sindaco”. Ieri sera, nella sede della SmsFratellanza, si è svolto l’incontro della lista con la frazione di Moglio. Il sindaco Enzo Canepa, candidato del centrodestra, ha presentato i componenti della lista in suo sostegno e illustrato i punti principali del suo programma.

“È stato un incontro molto proficuo”, spiega il candidato sindaco Enzo Canepa. “Abbiamo ascoltato le esigenze e le proposte dei cittadini e abbiamo presentato le nostre idee per continuare a migliorare Alassio. Nel nostro programma riserviamo grande attenzione per le frazioni: prevediamo un incremento dei sentieri fruibili sia a piedi che in MTB; la salvaguardia dell’ecosistema territoriale con la diffusione di una cultura che limiti la cementificazione”.

E ancora: “L’impegno a mantenere i collegamenti dei mezzi pubblici con le frazioni; la riqualificazione del campetto e dell’area giochi di Moglio in collaborazione con la SOMS; la pulizia e il mantenimento dei sentieri collinari e la realizzazione di apposito materiale promozionale cartaceo e online e molte altre proposte per valorizzare il territorio”.