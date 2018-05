Alassio 2018, inaugurato il point elettorale della lista civica “Alassio 365” di Loretta Zavaroni

Alassio. Si potrebbe definire “beata tra gli uomini”, essendo l’unico candidato sindaco donna di Alassio. Di sicuro, però, la corsa alla poltrona di primo cittadino della città del Muretto non sarà semplice. Ma lo sa bene Loretta Zavaroni che, pronta a sfidare i rivali Marco Melgrati, Enzo Canepa, Giovanni Parascosso e Aldo De Michelis, oggi ha inaugurato il suo point elettorale, nell’intersezione tra via Dante e via Torino.

“Il nome della lista è ‘Alassio 365’ perché Alassio va vissuta e bisogna lavorarci attivamente 365 giorni all’anno e noi siamo pronti. Qui tutti, o quasi, mi conoscono e sanno che io sono una persona che si rimbocca le maniche e conosce la cultura del lavoro. Sono una donna e talvolta questo puo essere considerato un limite, ma per me è un pregio”, ha esordito con grande sicurezza e disinvoltura Zavaroni.

“La nostra è una squadra vincente, composta da persone con competenze, ma soprattutto con i piedi per terra e che amano Alassio. Noi, ci tengo a specificarlo, non siamo contro nessuno. Anzi, la nostra non sarà una strada solitaria: Alassio sono tutti i cittadini, ma anche tutti gli altri schieramenti che si presentano alle elezioni amministrative. E quando vinceremo lavoreremo tutti insieme. Non ho mai considerato gli altri candidati dei ‘nemici’ né ho mai parlato male di loro o delle loro liste: non lo farò mai. Per principio cerco la positività nelle persone, la negatività non mi serve”.

“Alassio dovrebbe votare per noi perché i cittadini ci conoscono: sanno che siamo persone che lavorano, che girano per Alassio, che ascoltano e conoscono le persone. Agli alassini promettiamo concretezza: siamo uomini e donne concreti, che lavorano e vogliono risolvere concretamente i problemi della città”.

“Personalmente amo moltissimo Alassio: ho avuto tante opportunità di andare via, anche in città più grandi, ma sono voluta rimanere qui. All’inizio mi creava un po’ di paura essere candidato sindaco: non è una posizione facile. Oggi, invece, posso dire di essere orgogliosa di essere il candidato sindaco di questa lista civica e di poter correre alle amministrative nella città che amo ancor più della mia città natale”, ha concluso Zavaroni.

I membri e il programma della lista civica “Alassio 365” saranno presentati ufficialmente domenica 20 maggio, al Grand Hotel Mediterranee di Alassio.