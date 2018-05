Alassio 2018, Canepa attacca: “Non è ancora iniziata la campagna elettorale, ma c’è già chi si affida a offese e ingiurie”

Alassio. La campagna elettorale non è ancora iniziata in via ufficiale ma, tra i candidati sindaci e membri (già ufficializzati e non) delle loro liste è già “battaglia” attraverso dichiarazioni a mezzo stampa e post sui principali social network.

A rompere gli indugi è stato l’attuale sindaco Enzo Canepa, a caccia della riconferma, che ha criticato aspramente l’atteggiamento palesato negli ultimi giorni da alcuni dei suoi avversari nella corsa alla poltrona di primo cittadino della città del Muretto.

“Non è ancora iniziata ufficialmente la campagna elettorale e c’è già chi, anziché promuovere le proprie proposte per migliorare Alassio, si affida a offese, ingiurie o atteggiamenti intimidatori”, ha tuonato Canepa.

“Gli insulti sono la prima risorsa di chi è disperato o a corto di idee. Anziché dire cosa farebbero loro, preferiscono puntare il dito contro chi, le cose, le fa. Non risponderemo al fango con il fango: lo lasciamo tutto a chi ama fare quel genere di politica”.

“Non saremo perfetti, nessuno lo è, ma a differenza di altri siamo corretti e continueremo a esserlo fino in fondo, dando più spazio alle idee, alle proposte, a quanto c’è da fare per Alassio, coerenti con i nostri valori e con i nostri principi”.

“Siamo certi che il 10 giugno gli Alassini sapranno scegliere tra chi ama davvero il proprio territorio e chi, invece, insegue solo le proprie ambizioni personali”, ha concluso il primo cittadino.