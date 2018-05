Alassio 2018, il candidato sindaco De Michelis: “Subito il tavolo con le categoria, non aspettiamo il 10 giugno”

Alassio. “Il tavolo delle categorie produttive noi lo convochiamo e lo ascoltiamo subito. Non aspettiamo il 10 giugno”. A dirlo il candidato sindaco di “Alassio X Noi” Aldo De Michelis.

“Carissimi rappresentanti delle categorie produttive alassine. Siamo estremamente onorati delle vostre richieste per incontrarci. Come in molte occasioni abbiamo avuto modo di comunicare riteniamo fuorviante incontrarvi separatamente. Il nostro progetto di città prevede il coinvolgimento di tutti. E con tutti è necessario parlare. Per evitare sospetti e/o malintesi” aggiunge.

“Il “bene comune” prevede condivisione e limitazione delle individualità. Ci è parso di capire dalla vostra richiesta che siete sulla nostra medesima lunghezza d’onda. Ed è una posizione che apprezziamo. Per questa ragione vi preghiamo di mettervi d’accordo e incontrarci tutti insieme per condividere il progetto di una Alassio finalmente cambiata. Con il contributo indispensabile di tutti”.

“Noi siamo disponibili sempre. Facciamo vedere con i “fatti” che questa città ha veramente la volontà di cambiare. Noi siamo a disposizione” conclude De Michelis.