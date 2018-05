Alassio. Circa una cinquantina di persone hanno assistito questa sera, all’Auditorium Don Bosco di Alassio, alla presentazione dei candidati e del programma della lista civica “Alassio X Noi” guidata dal candidato sindaco Aldo De Michelis.

Tanti, a dire il vero, sono gli incontri pubblici che sono già stati organizzati dal gruppo, in diverse zone dell’alassino, dal centro città alle frazioni, ma la serata odierna è stata l’occasione non solo per presentare i membri della lista civica, ma anche per entrare nello specifico del programma.

“Ambiente, comunità e valori” i pilastri su cui si fonda il programma di “Alassio X Noi”, come ha spiegato lo stesso De Michelis, il primo a prendere la parola.

“Io sarò sindaco al 100 per cento, a tempo pieno, – ha dichiarato De Michelis. – E qualcuno ha già detto che si tratta di una scelta folle dal punto di vista economico, che ci perdi a fare solo l’amministratore, ma non è così per me. Se una ha un’ambizione legittima è giusto che ci creda e che, una volta ottenuta, vi si dedichi a tempo pieno. Altri invece (un chiaro riferimento a Marco Melgrati) sono più impegnati in studio che in Comune e rinunciano anche agli incarichi che gli vengono offerti per perseguire le proprie ambizioni personali”.

“Sono davvero orgoglioso di questa squadra, della nostra lista civica, perché è imposta da persone valide, competenti, – ha spiegato il candidato sindaco. – Da noi tutti hanno pari dignità e sono stati davvero tutti bravissimi. Non hanno mai mollato, nemmeno nei momenti più difficili e ognuno ha contribuito a mettere un mattonicno in questo progetto”.

“Alassio deve tornare ad essere una città viva e bella da vivere. E per farlo noi abbiamo studiato un programma articolato in diversi punti. Ambiente, comunità e valori sono i principi in cui crediamo e sono fondamentali anche per rilanciare quello che per Alassio è un settore vitale: il turismo. Dobbiamo destagionalizzare il turismo in città e far sì che gli ospiti vengano in città non solo nei mesi estivi, ma tutto l’anno. Non esiste che i commercianti alassini si trovino di fatto costretti a pagare per lavorare 9 mesi all’anno”.

“Tanti, troppi, sono gli alassini che negli anni hanno lasciato la nostra città per andare a vivere in altre città italiane e all’estero, questo perché non hanno trovato una Alassio in grado di dargli un futuro, di permettergli di coltivare i propri sogni. E penso in primes ai giovani, che noi abbiamo intenzione di valorizzare al massimo, supportando in pieno il progetto Yepp, che ha potenzialità enormi e al quale, in caso di elezione, destineremo parte del nostro compenso”.

Numerosi i progetti presenti nel programma di “Alassio X Noi”, presentati direttamente dai candidati, tra cui: il miglioramento della raccolta differenziata, le minicab, lo spostamento del mercato, l’incremento delle aree pedonali, la valorizzazione e la difesa della collina, la difesa del patrimonio e dei servizi pubblici, il rifacimento di strade e marciapiedi, il restyling della rete idrica e maggior spazio per le associazioni.

“Torneremo ad essere comunità, orgogliosi di poter tornare a dire: siamo alassini!”, ha concluso De Michelis.