“Alassio Volta Pagina” svela le carte: presentati i componenti della lista

Alassio. “Alassio Volta Pagina”, con candidato sindaco Giovanni Parascosso, scopre le proprie carte in vista delle elezioni amministrative 2018: presentati ufficialmente i componenti della lista civica.

“Si tratta delle persone che ho voluto al mio fianco e che per il loro valore, le loro capacità e competenze sono certo potranno al meglio supportarmi nell’amministrazione della Città, condividendo lo spirito di servizio e la dedizione al bene comune che anima le nostre candidature”, ha spiegato Parascosso.

In lista figurano: Vittoria Bergui (commerciante); Marco Braghin (commerciante); Michela Bruno (insegnante); Gian Luigi Canavese (ingegnere); Jan Casella (operatore socioassistenziale e cameriere); Gina Cerati Amandola (impiegata contabile); Roberto Cipriani (direttore tecnico poliambulatorio Ippocrate di Alassio, docente a contratto Università di Genova, libero professionista nutrizionista, imprenditore); Carmela Gallistru Turbiglio (segretaria Aned sezione Albenga); Giacomo Gianetti (amministratore condominiale ed agente immobiliare); Rosanna Iebole Ansaldi (responsabile ambulatorio infermieristico Milena Gazzano); Monica Maestri Arena (insegnante presso liceo Statale G.Bruno di Albenga); Caterina Maggi (insegnante); Noemi Montin (commessa e bagnina); Franco Polli (vicepresidente consorzio Alassio un Mare di Shopping e commerciante); Elena Vasco (commerciante); Claudio Zerbone (avvocato).

“Ad avviso di tutto il gruppo che rappresento, – ha proseguito Parascosso, – queste sedici persone incarnano perfettamente il nostro ideale di lista unitaria, civica e di rinnovamento, che sola può dare risposta alla legittima pretesa degli alassini di vedere e vivere nuovamente Alassio come città giusta, viva e pulita”.

“Insieme a tutti i componenti della lista incontreremo la cittadinanza per presentarci e illustrare il programma mercoledì 9 maggio, alle 21, presso il salone delle Opere parrocchiali di Sant’Ambrogio, in Via Leone XXIII ad Alassio”, ha concluso il candidato sindaco di “Alassio Volta Pagina”.