Al via l’evento “Cantare e portare la Croce” promosso dal Priorato diocesano e dalla diocesi di Savona-Noli

Savona. Tredici cori (due cantano assieme) con un nuovo record che supera quello dello scorso anno. E un territorio sempre più vasto: oltre 90 chilometri di costa fra Genova e Albenga (provenienze più lontane dei gruppi presenti) dando ormai “voce” a un’ampia fetta di Liguria che comprende ben quattro diverse diocesi (Savona-Noli, Albenga-Imperia, Acqui e Genova).

Numeri importanti e ancora in crescita per la nona edizione di “Cantare e portare la Croce”, iniziativa promossa dal Priorato diocesano delle confraternite di Savona-Noli, assieme alla stessa diocesi e al coordinamento delle corali, che vanta, quest’anno, il patrocinio della Provincia di Savona e dei Comuni di Finale Ligure, Quiliano, Varazze e Vado Ligure.

“Dal 2010, – hanno fatto sapere gli organizzatori della rassegna, – maggio è il mese in cui i cori animano con la musica sacra gli splendidi oratori del nostro territorio. Le sedi toccate dagli esordi della manifestazione sono ormai tantissime: col programma di questa edizione si raggiunge addirittura quota 40 location. Un evento sempre più apprezzato dal pubblico (oratori gremiti, frequenti e necessari “traslochi” nelle vicine chiese parrocchiali), ma anche dai cori e dalle singole confraternite che aderiscono con sempre maggiore entusiasmo all’iniziativa”.

La rassegna prenderà il via venerdì, alle 21, nell’oratorio di sant’Antonio Abate a Varigotti con la Corale Polifonica Cellese, il Collegium Sancti Sebastiani Gameraniensis e le Voci bianche di Valleggia. Venerdì 11 maggio, a Roviasca (Quiliano) nell’oratorio di San Bonaventura canteranno: Corale Guido d’Arezzo di Carcare, Coro San Pietro di Savona e Coro Polifonico di Valleggia. Venerdì 18 si andrà a Varazze nella chiesa di san Donato con il “Bruckner” di Savona, il “San Biagio” di Finalborgo e la corale “Santa Maria” di Cogoleto. Venerdì 26 si tornerà nel finalese al Monticello: ospiti della confraternita Invenzione della Croce e Annunziata i cori “Ino Minì” di Arenzano e “Giuseppe Manzino” di Savona, il “Monteverdi” di Genova, e la schola “Don Primo Volpe” di Albenga.

Evento straordinario sarà poi la messa di domenica 3 giugno, alle, 11 a Vado, promossa dall’Istituto diocesano di musica sacra, con i cori diocesani invitati a cantare ricordando il maestro don Renzo Tassinari nel 100esimo anniversario della nascita e 40esimo della scomparsa.

“L’annuale rassegna, dal titolo davvero azzeccato, che coinvolge cori e confraternite è testimonianza di quanto, nella nostra Diocesi di Savona-Noli, abbia spazio una modalità semplice e lieta di esprimere e vivere la propria fede, – ha affermato il vescovo Calogero Marino. – Questo è bello e ci ricorda che l’esperienza cristiana non è individualistica o elitaria, ma davvero aperta e ‘di popolo’ come spesso ci ricorda il Papa”.

“I numeri di questa nona edizione sono davvero incredibili, ma sarebbero solo cifre se non rappresentassero tante voci e tante anime, unite dalla musica, dell’amicizia e dal desiderio di lodare Dio: tutte in cammino non con la stupida ambizione di arrivare primi, ma con la certezza di andare sempre più avanti – ha spiegato Marco Gervino, direttore artistico e curatore dell’iniziativa. – Tutto ciò senza ovviamente perdere di vista la qualità e la voglia di migliorarsi, sempre! Questo entusiasmo, assieme a quello del pubblico che partecipa numeroso, ci spinge a proseguire l’iniziativa che dal 2010 abbraccia cori e confraternite”.

“La bellezza che risplende nei nostri oratori, lo spirito di fraterna accoglienza e l’armonia dei cori faranno corona a questa iniziativa che, proposta nove anni fa, forse con qualche timore, ha raccolto via via un successo sempre maggiore”, ha aggiunto Milly Venturino, priore diocesano delle Confraternite di Savona-Noli .

Un ricordo, infine, per Gianni Genta, cantore e confratello, e Giovanni Priano, priore diocesano delle confraternite e medico, prematuramente scomparsi negli anni scorsi. A entrambi sarà dedicata l’intera manifestazione. Di seguito, il programma completo dell’evento.