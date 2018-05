Savona/Albisole. Giovedì 17 maggio alle 17, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, si riaccendono i riflettori sulla ceramica con l’inaugurazione della tredicesima edizione del Festival internazionale della maiolica che anche quest’anno avrà come protagonisti i Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona. Durante la cerimonia di apertura sarà conferito il premio alla carriera a un ceramista che si è distinto per il suo impegno nella conservazione della tradizione ceramica locale.

Il Museo della Ceramica di Savona presenterà la nuova installazione permanente dell’opera “Ceramica per l’Antropocene” di Francesca Perona. Contestualmente sarà illustrato al pubblico il riallestimento in corso al Museo nonché l’opera “Corrado Levi plays Cello” dell’artista Vincenzo Cabiati appena entrata a far parte della collezione. In questa particolare occasione sarà possibile partecipare a una visita guidata gratuita al Museo della Ceramica Musa – Museo d’Arte di Palazzo Gavotti a Savona.

Il Festival internazionale della maiolica focalizza da anni l’attenzione sulla preziosa tradizione ceramica ligure. Le istituzioni coinvolte, nonostante le oggettive difficoltà economiche, hanno continuato a credere nell’idea e ad impegnare risorse – con l’indispensabile collaborazione di importanti enti finanziatori – per dare continuità a questo importante progetto.

Tra le iniziative in programma si segnala “Buongiorno ceramica!”, un evento a carattere nazionale al quale le Albisole partecipano dalla sua nascita con un ricco ed articolato programma organizzato dall’Associazione italiana Città della Ceramica (Aicc) che si svolge in contemporanea in tutta l’Italia.

Le Albisole propongono anche quest’anno un programma congiunto con le “Residenza d’artista” e gli itinerari didattici gratuiti alla scoperta delle due cittadine.

Il programma di Albissola Marina vede in primo piano gli omaggi a Mario Rossello e a Lucio Fontana, una mostra itinerante proveniente da Faenza e la tradizionale “Notte bianca e blu”.

Organizzata dal Comune di Albissola Marina con la partecipazione del Comune di Albisola Superiore, la collaborazione dell’Associazione Ceramisti e della Rete d’Impresa Made in Albisola, la mostra ad invito di oggetti ceramici realizzati secondo i dettami del design “Albisola e designer per la casa dell’uomo” sarà diffusa nelle sedi espositive di manifatture e atelier delle Albisole aderenti all’iniziativa.

Il programma di Albisola Superiore prevede, tra i numerosi appuntamenti, omaggi a Giampaolo Parini e ad Angelo Barile, un convegno dedicato all’imprenditore futurista Ivos Pacetti, un’esposizione di lavori degli studenti dell’Accademia ligustica di Belle Arti e tre serate di esposizioni di ceramiche a tema sulla passeggiata Eugenio Montale.

La città di Savona partecipa al festival non solo con iniziative durante l’inaugurazione, ma anche con un incontro dedicato a Lucio Fontana nella Pinacoteca civica del Musa – Museo d’Arte di Palazzo Gavotti.

Come di consueto è ampia la partecipazione del territorio con interessanti iniziative collaterali.

Giovanna Rolandi, assessore alla cultura del Comune di Albisola Superiore, commenta: “Il Festival ha un respiro nazionale grazie alla proposta che da alcuni anni ci viene dall’Aicc. Per quanto riguarda il territorio di Albisola il Festival mira a valorizzare la storia della ceramica del Novecento attraverso alcuni dei suoi più importanti protagonisti, a coinvolgere l’istituzione scolastica per suscitare nelle giovani generazioni l’amore per la ceramica e ad attivare la collaborazione con la Scuola di ceramica comunale, la rete d’impresa e l’associazione ceramisti nonché gli imprenditori turistici locali”.

Nicoletta Negro, vice sindaco e assessore a cultura e turismo del Comune di Albissola Marina, osserva: “Anche quest’anno la ceramica sarà protagonista di una lunga estate, come segno caratterizzante del nostro territorio, inteso come grande comprensorio ceramico”.

Ilaria Caprioglio, sindaco del Comune di Savona, sottolinea: “Sono lieta che prosegua il lavoro di sinergia con gli altri Enti, istituzioni, fondazioni ed associazioni per dare continuità a questo importante progetto di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale, espressione dell’identità della storia e dell’arte del popolo ligure e capace di enormi potenzialità produttive e turistiche”.

Qui il programma completo.