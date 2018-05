Al Comprensivo di Alassio le finali delle olimpiadi di logica, linguistica e matematica Gioia Mathesis

Alassio. Oggi 5 maggio, come ormai da diversi anni, convergono sull’Istituto Comprensivo di Alassio i finalisti delle gare di logica, linguistica e matematica Gioia Mathesis. “Ma quest’anno i numeri sono eccezionali – annunciano dall’istituto – ci sono 170 ragazzi dagli 11 ai 19 anni e 40 bambini dai 5 ai 10 anni, provenienti da Bistagno, Spigno, La Spezia, Mondovì e San Donato milanese, con l’organizzazione nelle mani, ormai esperte, delle insegnanti Gianna Davi e Catia Rocchi”.

Quest’anno i giochi sono celebrano l’anno del Patrimonio Culturale Europeo, pertanto l’Istituto Comprensivo di Alassio ha voluto intitolare per l’occasione le aule destinate ad accogliere i finalisti con eccellenze culturali liguri: tra queste Eugenio Montale, Fabrizio De Andrè, Gilberto Govi e Mario Berrino, ma anche il pesto, il centro storico di Genova e i Giardini Hanbury.

Gioiamathesis è stata fondata nel 1989 da alunni del Prof. Michele Villanova, studioso e docente del liceo Classico di Gioia del Colle, al fine d ipromuovere iniziative per il miglioramento della didattica della matematica secondo le metodologie della prof. Emma Castelnuovo. Gioiamathesis ha ripreso l’organizzazione di gare di matematiche, promosse per la prima volta, dal 1964 al 1967, da Tullio Viola, ridefinendole “olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici” ed estendendo la partecipazione agli studenti di scuole di ogni ordine e grado dai 5 ai 18 anni.

In occasione della quinta edizione dell’olimpiade, nel 1996, il Rettore Chiar.mo Prof. Aldo Cossu, al fine di portare la Scuola nell’Università, concesse a tale competizione il primo patrocinio morale dell’Università di Bari, seguito nel 1998 da quello del Politecnico di Bari e nel 2002 del Parlamento Europeo. Nel Febbraio 2009 Gioiamathesis è stata accreditata dal Ministero della Pubblica istruzione fra gli Enti per la valorizzazione delle eccellenze.

Dal 2016 le olimpiadi dei giochi logici linguistici matematici è internazionale per gli studenti di lingua italiana, francese, spagnola e tedesca. Gioiamathesis promuove scambi interculturali, organizza convegni, collabora per rassegne culturali con Enti locali, seminari per la divulgazione della didattica matematica, producendo e fornendo sussidi didattici.