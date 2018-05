Ai Vivai Montina di Cisano un dibattito pubblico su canapa agroindustriale e cannabis terapeutica

Cisano Sul Neva. “Parliamo di canapa agroindustriale e cannabis terapeutica”. E’ il tema che sarà affrontato in un incontro grauito aperto al pubblico sabato pomeriggio alle 16,30 ai “Vivai Montina” di via Nuova, 15 a Cisano sul Neva. A parlare di un argomento di stretta attualità saranno Gian Guido Restieri (agrotecnico) e il dottor Marco Bertolotto. Quest’ultimo, medico all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, è primario del Centro di terapia del dolore presso lo stesso nosocomio. Sarà lui a spiegare tutto quello che c’è da sapere sulla cannabis terapeutica, da come usarla ai suoi effettivi positivi.

Da tempo, tra l’altro, è attivo il “MedicalCannabis”, una associazione senza scopo di lucro, che nasce dall’esigenza di un gruppo di medici, ricercatori e imprenditori nel settore della sanità di approfondire le conoscenze sulla cannabis per uso terapeutico tra clinici e pazienti, sottolineando e tenendo ben presente il concetto che la cannabis per uso terapeutico è cosa ben distinta dalla cannabis per uso ricreativo. Quanto al Centro di terapia attivo a Pietra Ligure è considerato un polo all’avanguardia in Italia sul fronte della sperimentazione della cannabis per finalità terapeutiche, con forme e modalità differenti a seconda del paziente e della stessa patologia.

Marco Bertolotto è uno dei pionieri nel campo medico-scientifico sull’uso della cannabis a fini terapeutici. Spesso è stato protagonista di numerose conferenze e incontri per illustrare gli effetti benefici della cannabis e soprattutto i suoi vantaggi per il sistema sanitario, tanto in termini di cura quanto sul fronte dei costi complessivi. Al termine della relazione dei due ospiti è previsto un dibattito con il pubblico.