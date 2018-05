Savona. Festa grande per il Cus Genova, che conquista all’ultima giornata un campionato di Serie C che solo qualche mese fa sembrava del tutto e definitivamente compromesso. Il team di Gerry Grotto ha staccato la rivale Zephyr trading Spezia nell’ultima giornata, grazie alla Admo volley che ha ceduto agli spezzini solo al tie break. Il primo posto vale anche la promozione alle serie nazionali.

La gara del Cus si era disputata sabato pomeriggio: i cussini avevano svolto il loro dovere, piegando in tre set l’Albisola volley. L’attesa, a quel punto, era tutta sulla sfida di Lavagna, dove la Admo poteva ancora sperare non nella promozione, ma in qualche sorpasso in classifica: è stata battaglia vera, con gli ospiti sopra di un set in ben due occasioni, ma sempre raggiunti dai combattivi verdiblù che, davanti al pubblico di casa, hanno poi ceduto al tie break solo per 15-13.

Terza piazza per la Spedia: nell’ultimo turno gli spezzini hanno ceduto contro l’Avis volley team Finale, che vincendo in quattro set ha conquistato la quinta posizione della serie.

Nel centro della classifica, vittoria del Santa Sabina, ora al settimo posto, contro la 3 Stelle villaggio: il match a Genova si è chiuso sul 3-0 per i padroni di casa.

Ai piani bassi, sorpasso per la Pallavolo Futura Avis Bertoni: il team di Ceparana ha vinto in tre set contro il Volley Colombiera Sarzana project, superandola nella classifica della serie. KO, invece, per l’Olympia Voltri, sconfitta per 3-0 in casa dalla Grafiche Amadeo Sanremo.

Il Cus Genova, vincendo la Serie C, ottiene così anche la promozione nel campionato di Serie B maschile. Più confusa la questione della retrocessione: i documenti di inizio stagione rimandano alla definizione dei prossimi organici, quindi per Olympia Voltri, Volley Colombiera e forse Pallavolo Futura Avis Bertoni lo spettro della Serie D è ancora concreto e, al tempo stesso, incerto.