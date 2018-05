Ad Albenga torna l’evento “Un mare di emozioni”

Albenga. Pronti per una nuova edizione di “Un mare di Emozioni”, l’evento che farà da grand overture al luglio Ingauno.

Dopo una pausa tecnica, dovuta a carenze di risorse, l’assessorato al Turismo ripropone quest’anno la Festa a tema “Marinai contro Pirati”, che si svolgerà il 29-30 giugno e 1 luglio sul lungomare della città albenganese coinvolgendo oltre ai commercianti, residenti e turisti tra musica, miss, buona cucina ed eventi di intrattenimento.

“Questa è solo una delle iniziative che sono già a calendario per animare la zona mare; l’invito è quello di visionare il sito internet del comune di Albenga che grazie al restyling operato dal personale dell’ufficio informatica, è ora più intuitivo, accattivante e fruibile dagli utenti e scaricare la modulistica (simile a quella del palio storico) per aderire all’evento e non perdere l’occasione di partecipare e divertirsi” affermano dal Comune albenganese.

“Vi aspettiamo quindi, al primo grande evento che precede il Luglio Ingauno, seguiteci sul rinnovato sito e a breve troverete il calendario delle manifestazioni estive con tante novità e attese riconferme per un’estate all’insegna del divertimento”.