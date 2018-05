Ad Albenga torna “Dritti all’Isola”, 700 nuotatori pronti per raggiungere l’isola Gallinara

Albenga. Boom di iscrizioni: sono quasi 700 i nuotatori che parteciperanno all’evento sportivo/amatoriale “Dritti all’Isola”.

Conto alla rovescia, mancano ormai solo due giorni a quello che sarà un evento sportivo spettacolare che coinvolgerà nuotatori che si cimenteranno in una gara nelle acque azzurre del mare fino all’isola Gallinara.

Grande soddisfazione per il vice sindaco e assessore allo sport Riccardo Tomatis: “Gli eventi sportivi portano turismo di alta qualità e soprattutto in una stagione che normalmente non è così frequentata: una manifestazione come “Dritti all’isola” farà conoscere la nostra città ad atleti ed accompagnatori che arriveranno da tutte le parti d’Italia. Anche quest’anno ci sarà la possibilità di nuotare con un atleta della Nazionale azzurra di fondo, Alisia Tettamanzi atleta della Marina militare italiana”.

Soddisfazione espressa anche da parte degli operatori turistici per la realizzazione di un evento che porterà numerosi ospiti e turisti nella nostra città in un periodo dell’anno nel quale non è ancora piena stagione.

Prosegue Riccardo Tomatis: “Ringrazio tutti gli sponsor e gli uffici del comune di Albenga per il contributo indispensabile che stanno fornendo alla realizzazione dell’evento ed invito gli albenganesi a venire ad assistere alla spettacolare manifestazione che si terrà sul lungomare Colombo lato foce a partire dalle 13 di sabato 19, con prima partenza dei nuotatori alle ore 14 e domenica 20 dal mattino alle 8 (ore 9 prima partenza) e ore 11,30 per la partenza a distanza lunga. Sarà un modo per far sentire agli atleti l’affetto della nostra città e dar loro un ulteriore motivazione per tornare a partecipare ogni anno ad un evento che vorrei diventasse una tradizione”.

E Mattia Rovere, responsabile tecnico, afferma: “Abbiamo ricevuto un numero di iscritti superiore alle aspettative a dimostrazione che potersi misurare in un contesto naturalistico come quello che offre l’isola Gallinara attira molti concorrenti”.