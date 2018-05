Ad Albenga la festa della Madonnina dei Fieui di Caruggi

Albenga. In occasione del mese mariano di maggio, oggi ad Albenga si rinnova il tradizionale appuntamento con la festa della Madonnina dei Fieui di Caruggi.

Dopo la messa vespertina delle 18 nella cattedrale di San Michele Arcangelo, una processione si recherà in via Medaglie d’Oro (lato fiume) davanti alla statuetta che qualche anno fa, grazie alla generosità delle onoranze funebri de “Le Torri Ingaune”, i Fieui di caruggi posero in una edicola abbandonata del centro storico. Verrà letta la particolare preghiera dedicata alla Madonna dei Fieui di Caruggi, scritta da uno dei sempreverdi monelli ingauni, e si procederà alla santa benedizione.

Nell’occasione si effettuerà anche una sosta di preghiera innanzi al Sacro Cuore di Gesù, posto sempre in via Medaglie d’Oro in ricordo della figura di Giacumin Gandolfo, personaggio indimenticabile dello sport e del mondo giovanile albenganese. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune e la partecipazione della San Filippo Neri. Ovviamente, nello stile dei Fieui di Caruggi, il sacro si mescolerà al profano e tutto terminerà con un festoso rinfresco. La popolazione è invitata a partecipare.

Ecco la preghiera della Madonnina dei Fieui di Caruggi