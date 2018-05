Ad Albenga conto alla rovescia per la Festa di Sant’Isidoro, il patrono degli agricoltori

Albenga. Giorni intensi all’ufficio turismo del Comune albenganese: in settimana sono stati presentati i moduli per aprire le taverne al Palio Storico 2018 ed è stato pubblicato il bando per la realizzazione dello stendardo (Palio) che andrà in premio al quartiere vincitore. Ma non solo: fervono inoltre i preparativi della re istituita Festa di Sant’Isidoro, prevista per il 20 maggio.

Nel centro storico albenganese saranno allestiti stand espositivi di vario genere, dalle eccellenze vitivinicole a quelle orticole, saranno presenti due asinelli che consentiranno “il battesimo della sella” ai bimbi che lo desiderano ed altre sorprese direttamente dalla fattoria; i festeggiamenti si concluderanno con la messa e la processione serale che giungerà fino in piazza San Michele.

“Un ritorno alle origini” chiesto a gran voce da molti ingauni, in primis dalla associazione Vecchia Albenga che con l’amministrazione comunale non ha lasciato inascoltato e, ottenuto il sostegno di Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Ortofrutticola, insieme con la collegiata di Santa Maria In Fontibus e Croce Bianca tutti stanno lavorando all’organizzazione della festa in ogni suo dettaglio. Alle ore 10.00 si inizierà con l’esposizione di mezzi da lavoro in Piazza San Michele, gli animali della fattoria in Piazza IV Novembre e il mercatino delle eccellenze ortofrutticole in Piazza del Popolo.

In Piazza Trincheri sarà allestito un mercatino di artigianato, fiori e piante e alle ore 18,00 presso il Chiostro Ex Asilo Ester Siccardi si terrà il Convegno sul tema “Viaggio alla scoperta dei vini Rossesi nelle Città del Vino della Liguria” – a cura del Coordinatore Regionale delle Città del Vino Sig. Enzo Giorgi.

Al termine della giornata, alle ore 20,00, verrà celebrata da Mons. Giorgio Brancaleoni la S. Messa nella Chiesa di S. Maria In Fontibus, a seguire Processione per le vie cittadine con la Statua del Santo che concluderà con la benedizione dei mezzi agricoli, degli animali e dei raccolti.

“Vi aspettiamo quindi domenica 20 maggio ad Albenga per rivivere e riscoprire la tradizione che lega la nostra città all’agricoltura e al santo patrono degli agricoltori” affermano dal Comune albenganese.