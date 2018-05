Accusato di spacciare davanti al liceo di Carcare: richiedente asilo in manette

Carcare. Secondo l’accusa spacciava marijuana davanti al liceo Calasanzio di Carcare, a due passi dal capolinea degli autobus che quotidianamente sono utilizzati dagli studenti valbormidesi. Per questo motivo, ieri mattina, un richiedente asilo nigeriano, Friday Akwu, 30 anni, domiciliato in una comunità di Bardineto, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga.

A mettergli le manette ai polsi sono stati i carabinieri della stazione di Carcare che, nei giorni scorsi, avevano ricevuto decine di segnalazioni in merito ad una presunta attività di spaccio davanti all’istituto scolastico. I militari ieri si sono messi ad osservare il comportamento di Akwu e, quando lo hanno visto avvicinare con atteggiamento sospetto alcuni ragazzi, sono intervenuti.

Alla vista delle divise il richiedente asilo ha tentato di disfarsi di un piccolo contenitore di cartone, ma la mossa non è sfuggita agli uomini dell’Arma che lo hanno recuperato e al suo interno hanno trovato circa 106 grammi di marijuana. Nel corso di una successiva perquisizione avvenuta in caserma, dalle mutande del trentenne nigeriano, sono saltati fuori altri 22 grammi della stessa sostanza stupefacente. A quel punto, in accordo con il pm di turno Chiara Venturi per l’uomo sono scattate le manette.

Questa mattina Friday Akwu è stato processato per direttissima in tribunale a Savona. Il giudice ha convalidato il suo arresto ed ha imposto all’imputato l’obbligo di dimora nel comune di Bardineto. Vista la richiesta di termini a difesa del suo legale, l’avvocato Mara Tagliero, il processo è stato rinviato al prossimo 15 maggio.