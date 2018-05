Accusati di fingersi addetti comunali per derubare gli anziani: coppia in manette

Savona. Secondo l’accusa si fingevano incaricati comunali per entrare nelle case di anziani e derubarli. Per questo motivo una coppia di coniugi originari del Torinese, ma domiciliati a Mondovì, questa mattina sono stati arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Savona, in collaborazione con i colleghi della Squadra Mobile della Questura di Cuneo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip del Tribunale di Savona.

I due, cinquantenne lei e cinquantottenne lui, devono rispondere appunto dell’accusa di aver costituito un sodalizio criminale dedito con continuità alla commissione di furti a danno di persone anziane, all’interno delle loro abitazioni, fingendo di essere incaricati comunali. Insieme a loro agli arresti domiciliari è finita anche una trentenne, residente a Mondovì, che è accusato di essere stata una loro complice.

L’indagine che ha portato la coppia in manette è iniziata alla fine dell’anno scorso ed ha permesso di individuare almeno una decina di colpi messi a segno tra le province di Savona, Imperia ed il basso Piemonte che sarebbero attribuibili ai due.

I coniugi, nel mese di marzo scorso, erano già stati arrestati dalla squadra mobile savonese, in collaborazione con il Commissariato di Sanremo, poco dopo aver commesso un furto con le stesse modalità proprio nella città dei Fiori.