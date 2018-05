Accolto il ricorso di Ninni Corda: annullata la squalifica di diciotto mesi

Savona. Il ricorso di Ninni Corda è stato accolto: la Corte Federale d’Appello ha annullato la squalifica di diciotto mesi nei confronti dell’attuale collaboratore tecnico del Como, che guidò il Savona dal luglio 2011 al luglio 2014. Corda era stato anche multato di 15 mila euro.

Il tecnico sardo era accusato di svolgere in realtà “attività dirigenziali con ampi poteri di gestione sportiva ed amministrativa, aggirando in questo modo la normativa”, considerato che sarebbero mansioni a lui vietate in quanto già squalificato per 3 anni e 6 mesi a seguito di un provvedimento in scadenza nel maggio 2018.

Durante l’indagine, che ha visto vari, interrogatori, la segnalazione della Procura federale aveva portato ad una sentenza molto contestata da Corda e dal suo avvocato. La sua richiesta di annullamento oggi è stata accolta.

“La Corte Federale d’Appello – si legge nel comunicato ufficiale – accoglie il ricorso proposto da Corda Ninni, annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al primo giudice per il nuovo esame di merito“.