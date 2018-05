24h di Finale: una ventesima edizione ricca di eventi collaterali

Finale Ligure. Il countdown alla ventesima edizione della 24h di Finale è partito. L’attesa per la competizione di mountain bike più famosa e partecipata al mondo è quasi terminata ed atleti del panorama endurance nazionale ed internazionale potranno nuovamente incontrarsi sull’altopiano delle Manie dal 18 al 20 maggio. Quello di quest’anno è un anniversario storico per la manifestazione, che conferma la sua esclusività predisponendo alla gara sportiva una cornice di iniziative ed attività. Alla 24h di Finale ci si diverte, e tanto.

Per tre giorni l’Altopiano delle Manie tornerà ad essere il fulcro attorno al quale ruota non solo la competizione di mountain bike, ma anche la partecipazione numerosa di accompagnatori, famiglie e bambini, o semplici visitatori ad un evento che genera un movimento di circa tremila persone. Una grande festa nello spirito di divertimento che anche per quest’anno promette tanta allegria a partire dalla scelta del tema per celebrare questa ventesima edizione: il vintage della mountain bike, un salto indietro nel tempo agli anni ’80 e ’90.

Il programma della manifestazione sportiva prevede due competizioni di 24h, che si svolgono nello stesso giorno su un percorso di 12 chilometri e 350 metri di dislivello: Solo e Team 2 partiranno alle ore 11 di sabato 19 maggio dall’Altopiano delle Manie (zona palco); i Team 4, 8 e 12 partiranno alle ore 14 sabato 19 maggio da piazza Vittorio Emanuele II a Finalmarina.

Venerdì 18 maggio invece prenderà via dall’altopiano delle Manie (zona palco) la VoltAge, una 6h dedicata alla mountain bike a pedalata assistita, che rappresenta il primo evento nel finalese rivolto alle e-mtb, che si svolgerà lungo un percorso inedito, disegnato appositamente per l’occasione, di 7 chilometri per 250 metri di dislivello.

Numerose le iniziative dedicate al pubblico. In occasione dei venti anni della 24h di Finale, è stato allestito il Museo della 24h di Finale, situato all’interno del Villaggio Evento con apertura h24 e che verrà inaugurato alle ore 15 di venerdì 18 maggio; i visitatori potranno ripercorrere un viaggio attraverso gli avvenimenti della manifestazione tra foto, biciclette, grafiche, Buff originali ed una collezione di oggetti significativi.

Per chi volesse portare a casa con sé i venti anni di storia della più famosa competizione di mountain bike, potrà farlo acquistando, presso il 24H Shop, il Libro 24H, un volume fotografico contenente i migliori scatti raccolti dai numerosi fotografi che si sono susseguiti in queste edizioni. Ogni concorrente riceverà il Libro della 24H con il proprio pacco gara.

Se invece desiderate pedalare nel suggestivo contesto paesaggistico delle Manie, segnaliamo l’opportunità di Tour e-bike, grazie alla collaborazione con Finally E-bike: durante il weekend potrete provare dei tour guidati con bici a pedalata assistita; le escursioni, disponibili su prenotazione, sono della durata di circa un’ora e prevedono, oltre al noleggio della e-bike, anche una tappa enogastronomica.

Come ogni edizione, ampio spazio è dedicato alle attività per bambini che verranno intrattenuti dagli animatori attraverso giochi, laboratori e truccabimbi; e, sempre per i più piccoli, ci sarà anche l’imperdibile Kid Race che li vedrà sfidarsi in una gara il cui percorso si snoda all’interno del Villaggio Evento.

Fra i protagonisti indiscussi della 24h di Finale c’è senza dubbio la musica: venerdì sera suonerà la band pop rock Exes, a seguire poi ci si troverà tutti a festeggiare attorno al Toboga Stadium, la celebre tribuna dalla quale il pubblico può applaudire gli atleti che attraversano questo tratto finale del percorso di gara, in occasione del Toboga VentAge Challenge powered by Wild Pigs. Alle 23,30, infatti, prenderà il via questa particolare competizione: tutti i concorrenti percorreranno il tratto di pista sfoggiando la propria bici ed il proprio abbigliamento a tema “mtb vintage”; i più applauditi e acclamati dalla folla riceveranno premi speciali. La serata musicale di sabato 19 maggio, invece, si aprirà con il concerto della 24h che vedrà esibirsi sul palco gli amici Tony Pampero, che anticiperanno il gruppo tutto al femminile She rock.

La 24h di Finale è un evento imperdibile e se tutto questo è possibile, oltre allo straordinario lavoro dell’organizzazione, è grazie al supporto dei numerosi sponsor che partecipano alla manifestazione. Non poteva mancare, per la celebrazione dei venti anni, lo storico partner Buff multi functional headwear, a cui è anche dedicata una sezione del Museo 24H con l’esposizione dei modelli edizione limitata, realizzati in questi anni di evento finalese. Confermato dallo scorso anno il supporto di Montura, sempre più presente nel settore bike con la linea di abbigliamento dedicata. La copertura wi–fi è invece resa possibile grazie al lavoro della squadra di Wime, che assicura la connessione alla rete nonostante le difficoltà di segnale dovute alla zona dell’Altopiano. In qualità di sponsor saranno inoltre presenti: LIV Cycling, un brand totalmente pensato per le atlete donne, numerose coloro che concorrono alla 24H; BeeBad, la bevanda energetica a base di miele prodotta nella vicina località di Vado Ligure e, sempre in ambito alimentare, troviamo Named Sport, integratori specifici per sportivi e Fiber Pasta, un bell’alleato degli sportivi grazie al basso indice glicemico.

Ci siamo, il countdown alla ventesima edizione della 24h di Finale è iniziato e, in attesa di trovarci sull’Altopiano delle Manie da venerdì 18 a domenica 20, ricordiamo che è concesso allontanarsi dal tema “vintage” soltanto per sincronizzare il calendario elettronico dei vostri smartphone con questo appuntamento imperdibile.