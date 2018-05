In 160 alla “Stralassio per la Cri”

Domenica 20 maggio si è svolta la 10^ edizione della “Stralassio per la Cri”, corsa podistica aperta a tutti e non competitiva, che però prevedeva comunque una classifica. Importante il significato della gara il cui ricavato è stato destinato all’acquisto di attrezzature importanti per poter svolgere al meglio il servizio di pronto soccorso. Oltre 160 i partecipanti, uomini, donne e bambini che non hanno voluto mancare. Non solo perché alla premazione ha partecipato anche miss Muretto, nella piena tradizione alassina.

Primo a concludere i 7,2 km è stato Davide Cane delle Frecce Bianche che ha chiuso in 24’07” staccando il secondo, Giovanni Brattoli dell’Atletica Desio di 50”. Terzo è Mirko Ferrando dell’Atletica Ceriale nettamente dietro con il tempo di 26’34”.

Giù dal podio Roberto Parodi dell’Atletica Valle Scrivia, che termina quarto davanti ad Ivan Acquarone del Club Marathon.

Trittico ingauno dal sesto all’ottavo posto con Marco Ghisolfo, Nicola Piccardo e Fabrizio Fattor che chiudono vicini con i colori dell’Albenga Runners. Dietro di loro Claudio Burgarello dell’Atletica Run Finale e Alessandro Rubbia della Podistica Torino a chiudere la classifica dei primi dieci.

Al femminile la vittoria finisce ad Albenga grazie alla prestazione di Martina Isoleri che vince in 29’42” precedendo di 21” Laila Francesca Hero dell’Atletica Arcobaleno. Terza la piemontese Luigina De Finis della Podistica Torino che chiude il podio. Netto il divario dalle altre con Benedetta Cammalleri quarta in 32’28”, poco davanti a Elisa Bronda che conclude in 32’31”.

Sesto posto per Luisa Candellero del Club Marathon di poco davanti a Serena Tassan dell’Albenga Runners. Ottava invece termina Nicole Rizza (55^ assoluta), mentre a chiudere la top ten femminile ci pensano Lara Castagnino e Ornella Turrini.

Anche i bambini sono in classifica con la bella prestazione di Pietro Stalla vincitore fra i giovanissimi con il tempo di 31’40”, dopo un bel testa a testa con Leonardo Bonechi, secondo a 10”. La giovanissima Sara Meloni è terza in 35’43”.