Yepp Albenga, tutto pronto per la Festa della Cittadinanza Attiva

Sabato 14 aprile, dalle ore 10.00 alle 19.00,in Piazza Corridoni Yepp Albenga organizza la Festa della Cittadinanza Attiva.

L’evento si articolerà in due momenti: dalle ore 10.00 alle 13.00 conferenza: cittadinanza attiva e Centro Giovani – multiplier event del progetto Erasmus+ PPP – People Places Partnerships in cui Yepp Albenga darà una restituzione del percorso effettuato nell’ambito del progetto Europeo.

Negli ultimi due anni infatti, il Centro Giovani di Albenga, insieme ai siti Yepp italiani di Loano e Bivongi (Calabria) ha fatto parte di una rete internazionale, condivisa con Germania, Spagna, Grecia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Svezia e Romania, che ha effettuato un percorso sperimentale per ampliare ulteriormente la partecipazione cittadina ai Centro Giovani, estendendolo anche alle fasce d’età oltre a quella di riferimento e facendone un Community Hub.

Un Community Hub è un luogo di aggregazione rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare alle associazioni che collaborano al benessere della comunità, in cui scambiarsi idee, condividere progetti e lanciare nuove iniziative.

La seconda parte del programma inizierà dalle ore 14.00 e animerà Piazza Corridoni con stand dimostrativi a cura della associazioni di volontariato della città di Albenga e musica dal vivo, per dare un esempio di questa condivisione di spazi e finalità.

Il Parco Giochi BimBumBam, allestito nell’area adiacente a quella che ospita l’evento, ha voluto aiutare Yepp Albenga a coinvolgere le famiglie in questa giornata, per tanto durante la Festa della Cittadinanza Attiva Yepp Albenga distribuirà dei buoni sconto per il Parco dedicati all’evento.

Chiunque desideri saperne di più, anche in vista di un possibile coinvolgimento, può contattare APS YEPP Albenga tramite la mail: yeppalbenga@gmail.com