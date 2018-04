Andora. E’ tutto pronto ad Andora, in provincia di Savona, per la nona edizione di “E-Vento Andora”, festival degli aquiloni e festa dei colori e dello sport, all’insegna del divertimento senza età, organizzato per il 14 e 15 aprile sulla spiaggia di levante di Andora, dalle locali Associazione Albergatori e Associazione Bagni Marini, con il patrocinio del Comune di Andora e un main sponsor d’eccezione come Costa Crociere che mette in palio una crociera per i partecipanti a “Colori in corsa” e sarà presente con uno stand per presentare le opportunità di lavoro offerte a bordo delle navi.

Vento protagonista anche sulla passeggiata di ponente dove si svolgerà “Andora windsurf…..Venti”, due giorni di eventi legati organizzati dall’associazione Andora Wind Surf che proporrà momenti teorici e pratici di avvicinamento allo sport aperti a tutti, esposizione di attrezzature da windsurf ed un’esposizione di materiale d’epoca. Originale la Veleggiata storica organizzata per domenica, alle ore 15.

C’è grande attesa per E_Vento, manifestazione classica della primavera di Andora che ospita i grandi club aquilonistici italiani e europei. Il 14 e 15 aprile, sulle spiagge di levante, aquiloni giganti e acrobatici, a due e a quattro cavi, aquiloni artistici, rokkaku e aquiloni tradizionali orientali coloreranno il cielo, mentre gli istruttori della STACK Italia saranno a disposizione per lezioni gratuite di pilotaggio acrobatico. I Club aquilonistici, coordinati dal 30 Kite Club, arriveranno dall’Italia e dall’estero, per un totale di circa 60 piloti d’aquiloni, tra cui quattro campioni europei di aquilonismo acrobatico. Ma la festa non sarà solo in cielo: le spiagge e le zone adiacenti ospiteranno esibizioni sportive e artistiche (arti marziali, danza, beach volley), giochi per le famiglie sulla sabbia, flash mob, rievocazioni storiche con teatro in dialetto ligure e Pompieropoli, percorso educativo per bambini tra i tre e gli undici anni, a cura dell’Associazione dei Vigili del Fuoco di Savona.

Grande occasione di divertimento si riconferma “Colori in Corsa”, la corsa podistica non competitiva con lancio di polveri colorate, aperta a tutti (previa iscrizione), che avrà luogo domenica 15 aprile, alle ore 10. Straordinaria novità di questa edizione sarà l’estrazione a sorte, tra tutti gli adulti iscritti alla corsa, di una crociera di cinque giorni per due persone, in cabina esterna, con partenza nell’autunno 2018 offerta da Costa Crociere (l’estrazione del vincitore sarà effettuata fra i soli podisti adulti e la consegna del premio avverrà a fine corsa, alla presenza dei referenti di Costa Crociere e delle autorità comunali). Inoltre, nei due giorni della manifestazione, Costa Crociere sarà presente con un suo stand, dove sarà possibile conoscere le tante opportunità di lavoro offerte a bordo delle navi della compagnia, main sponsor del festival.

Le iscrizioni a “Colori in corsa” si effettueranno fino al 13 aprile presso l’Hotel Galleano di Andora e il 14 aprile presso l’Info Point situato a inizio Molo Thor Heyerdhal.

L’estrazione del vincitore e la consegna del premio avverranno a fine corsa, alla presenza dei referenti di Costa Crociere e delle autorità comunali. E ancora: per accompagnare curiosi, spettatori e aspiranti aquilonisti, sulla passeggiata a mare e su tutto il percorso della manifestazione, ci saranno esposizione e vendita di prodotti tipici, d’artigianato e d’arte. Un photocontest coordinato dal Circolo Fotografico di Andora permetterà a neofiti, appassionati e professionisti della fotografia di cimentarsi nella caccia allo scatto più bello, che verrà premiato.

In entrambe le giornate, voce dell’evento sarà Enrico Balsamo, mattatore dalle molteplici qualità artistiche e con esperienze televisive importanti, speaker di “E-Vento Andora” da numerose edizioni.

La foto di Colori in corsa è stata messa a disposizione per la pubblicazione da Enrico de Ghetaldi