Albenga. Inizia venerdì pomeriggio l’intenso weekend albenganese di Fior d’Albenga: dalle ore 16.30, con proclamazione delle aiuole che saliranno sul podio, selezionate da rappresentanti delle associazioni di categoria della Toscana e del Piemonte, per vincere gli assegni messi in palio dall’amministrazione comunale.

A seguire, sempre in Palazzo Peloso Cepolla al primo piano, la presentazione delle due mostre fotografiche “Paesaggi terrazzati nel mondo” a cura dell’associazione Italia Nostra e “La fatica delle donne. Italiane al lavoro dagli anni 30 agli anni 70” a cura dell’Associazione Donne in Campo, mostre che potranno essere visitate sino al 22 Aprile tutti i pomeriggi dalle 15.00 alle 18.00 e la mattina previo appuntamento (0182/5685216).

Sabato 14, alle ore 8:00, all’auditorium San Carlo, cerimonia di premiazione del Concorso “C’era una svolta”, alle ore 16.00 sempre all’Auditorium per i bambini verrà proiettato un classico dell’animazione Disney, Il Re Leone. Al termine a tutti i bambini saranno distribuiti i palloncini di Fior d’Albenga.

La sera alle ore 21.00 per la rassegna “Fior di Concerti – la grande classica nelle Chiese” il Quintetto di Archi del Carlo Felice nella Chiesa di Santa Maria in Fontibus presenterà “Archi all’Opera”.

Domenica 15 in Piazza IV Novembre sarà presente l’Associazione “Donne in Campo” con degustazione di prodotti tipici. Alle ore 17.00 al Cinema Teatro Ambra verrà assegnata la Fionda di Legno, a ritirarla per l’associazione “Doppia Difesa” Michelle Hunziker e Giulia Bongiorno.