VTF: Una bella domenica di sole e di minivolley

Dopo qualche anno di tornei al coperto, quest’anno la Sezione Volley della polisportiva del Finale A.S.D., ha di nuovo organizzato la tappa del Tour Scipione nelle piazze di Finalborgo, torneo che negli anni passati ha riscosso sempre molto successo e che attirava società da tutta la Liguria e non solo.

Al mattino hanno giocato i più grandicelli della categoria Red (leve 2006/2007) e i piccolissimi delle leve 2010/2011 che hanno sperimentato il nuovo gioco proposto dalla Federazione Italiana Pallavolo, lo Spikeball.

Al pomeriggio è invece scesa in campo la categoria intermedia del Green (leve 2008/2009).

I bambini hanno animato le già affollate piazze del Borgo, in particolare Piazza Porta Testa e Piazza Santa Caterina e anche una parte del campo Viola. La manifestazione è stata apprezzata per l’organizzazione e, ovviamente, per la bellezza della location. Oltre 250 bambini che hanno giocato, si sono divertiti e tutti insieme hanno cantato e ballato in Piazza Porta Testa. A tutti i partecipanti è stata consegnata una medaglia in ricordo di questa giornata.

Prossimo impegno in questo settore per la nostra società, sarà domenica 13 maggio per l’organizzazione dell’ambitissimo torneo di MiniBeachVolley.