Riviera. Nonostante qualche nuvola è stata una giornata all’insegna della spiaggia e del mare per i tanti turisti che hanno invaso le località della riviera ligure per questo ponte del 1 Maggio, un ponte da tutto esaurito nel ponente ligure con la soddisfazione di albergatori, ristoratori e operatori del turismo, che aspettavano un clima favorevole per l’arrivo dei numerosi visitatori.

Per gli stabilimenti balneari, già aperti e operativi per accogliere la numerosa clientela, una prova generale in vista della stagione estiva ormai alle porte: sdraio e ombrelloni sono stati richiestissimi, ma il pienone c’è stato anche nelle spiagge libere (con qualche mugugno per la presenza di qualche cumulo di sabbia, con le spiagge ancora da preparare a dovere).

In questa domenica di sole e alte temperature, quindi, le spiagge sono state letteralmente prese d’assalto per la prima tintarella e il primo bagno dell’anno, al quale in molti non hanno voluto rinunciare nonostante una temperatura dell’acqua ancora non estiva.

Ma non solo spiaggia, mare e località balneari: molti sono stati i visitatori nelle zone dell’entroterra e gli amanti dell’outdoor non hanno mancato l’appuntamento del ponte del 1 Maggio per le consuete escursioni.

I turisti potranno approfittare di condizioni meteo favorevoli, con il proseguimento dell’alta pressione, almeno fino alla giornata del 1 Maggio, quando dovrebbe tornare un clima più instabile. Tuttavia, proprio la Festa del Lavoro, sarà caratterizzata dal controesodo per il rientro a casa dal lungo ponte: non mancheranno code e disagi sulla A10 e sulla A6.