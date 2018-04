Vivi Borghetto acquista 1.500 euro di materiali ludico-didattici per l’asilo comunale

Borghetto Santo Spirito. L’associazione “Vivi Borghetto” ha proceduto in questi giorni all’acquisto delle attrezzature ludico-didattiche da donare all’asilo nido comunale di Borghetto Santo Spirito. I materiali sono stati comprati coi 1.500 euro raccolti nell’ambito della “Borghetto Christmas Walk” tenutasi lo scorso dicembre e tramite la vendita di un tris di piantine di timo, salvia e rosmarino.

“In collaborazione con i responsabili dell’asilo – spiegano dall’associazione – abbiamo provveduto ad acquistare un pony a molla da interrare, un armadio a due ante e tre vani, un altro armadio a tre vani, un ‘Primo Puzzle’, un ‘multiforme verticale’, dei attoni in cartone, frutta a fette in legno, verdura a fette in legno, snack a fette in legno, una pizza in legno, una torta per il thè in legno e lenzuolini monouso in rotolo”.

“Ringraziamo nuovamente tutta l’amministrazione del sindaco Giancarlo Canepa, che ha intrapreso con noi questo cammino, e tutti coloro che, con l’acquisto di queste piantine, hanno reso possibile questo traguardo. Grazie a tutti”.