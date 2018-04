Visita pastorale, il vescovo Calogero Marino a Valleggia

Savona. Prosegue la visita pastorale “A passo d’uomo” del vescovo Calogero Marino sul territorio diocesano. In questo mese di aprile il presule farà tappa nelle parrocchie del Santissimo Salvatore in Valleggia, retta da don Silvester Soosai, e in quelle di san Lorenzo Martire in Quiliano, san Michele Arcangelo a Montagna, santi Sebastiano e Rocco a Roviasca che da un paio di mesi sono guidate da don Michele Farina.

Questa settimana (10-15 aprile) la visita a Valleggia: si inizia domani, martedì 10, alle 20.45, con un incontro di preghiera, quindi mercoledì 11 aprile monsignor Gero sarà impegnato nelle visite ai malati dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30 prima di partecipare alla liturgia della Parola alle 18 in chiesa. Giovedì 12 ancora incontri coi malati al mattino e al pomeriggio, inframmezzati dal pranzo coi ragazzi del doposcuola nei locali dell’asilo e, alle 15.30, dalla tappa alla casa di riposo con la celebrazione della Messa nella struttura.

Alle 20.45, alla società di mutuo soccorso “Aurora”, monsignor Marino avrà un incontro aperto a tutta la cittadinanza. Venerdì 13 aprile spazio per gli incontri personali in canonica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Sabato 14 aprile la parrocchia propone poi un’escursione – pellegrinaggio alla Madonna del Monte assieme al vescovo: alle 9 ritrovo sul sagrato della chiesa di Valleggia quindi partenza a piedi passando dal complesso di san Pietro in Carpignano, salendo lungo il sentiero naturalistico della pineta di località Passeggi e raggiungendo il Santuario. Chi preferisce raggiungere la località in auto il ritrovo è al ristorante alle 11.45 prima del pranzo.

Nel pomeriggio canti, giochi e momenti di convivialità, prima della Messa celebrata da monsignor Marino alle 16. Infine domenica 15, alle 18, il Vescovo presiederà la Messa, animata dai canti del Coro Polifonico di Valleggia, che concluderà la visita pastorale nella parrocchia.