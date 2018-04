Liguria. Vigili del fuoco pronti a scendere in piazza per manifestare contro “una situazione non più sostenibile fatta di carenza di personale e di mezzi, a fronte di una maggiore competenza di intervento”. A dirlo è il sindacato di base Usb attraverso una nota stampa in cui spiega: “Come spesso accade nel nostro paese solo dopo forti denunce e fatti spiacevoli l’amministrazione e la politica prendono provvedimenti. Lo stato di agitazione che abbiamo promosso è dettato da un ulteriore peggioramento della carenza dell’organico di tutta la macchina del soccorso dei vigili del fuoco”.

Con il periodo estivo alle porte è presumibil che per i pompieri liguri possa arrivare un incremento delle richieste di intervento: “L’aumento delle competenze senza un adeguamento strutturale ha determinato il collasso del soccorso, i mezzi di soccorso vetusti e continuamente guasti, la attrezzature non sempre idonee con una assenza di protocollo collaudo e manutenzione ordinaria. Età media 50 anni, un soccorritore ogni 15000 abitanti circa, un distaccamento ogni 300 Km2 sono il risultato di una politica che non pensa al cittadino con la prevenzione, protezione e la salvaguardia trasformando il soccorso in una continua emergenza”.

E ancora: “Un altro taglio che impone ai Sommozzatori di Genova la soppressione di un turno coperto dal Comando di La Spezia formando con una linea di soccorso che parte da Livorno e termina a Ventimiglia; anche il personale del nucleo elicotteri è in forte sofferenza dove i piloti sono costretti a continuo straordinario per garantire il soccorso in convenzione con il 118 Liguria; distaccamento nautico di Savona frequentemente chiuso per mancanza di personale in una realtà portuale in continua crescita”.

Insomma una situazione che a detta del sindacato non è più sostenibile, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori stessi. Ed è per questo che è stata scelta la via della mobilitazione, per richiamare le amministrazioni e le istituzioni su questo problema, prima che lo facciano le tragedie.

“Chiederemo ufficialmente lo streaming al tavolo di confronto pre sciopero in prefettura – chiude la nota – questo per svelare a tutti i cittadini in quale situazioni versa il Soccorso Ligure”.