Vestirsi con i fiori: ecco le regole per abbinare i colori

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

“I fiori della primavera sono i sogni dell’inverno raccontati, la mattina, al tavolo degli angeli”. (Cit. Khalil Gibran)

Sono appena tornata da una breve visita a Floricola, evento a tema floreale che si tiene già da qualche anno a Borghetto Santo Spirito e che prevede due giorni ricchi di eventi e la collaborazione con lo Zonta Club a favore dello sportello “Artemisia Gentileschi” impegnato assiduamente contro la violenza sulle donne.

La piazza del Comune di Borghetto S. Spirito è un patchwork di colori “petalosi” veramente bello e nell’aria, ti avvolge una nuvola di profumo di erbe aromatiche, tra cui spicca il rosmarino.

I fiori sono l’espressione della natura che ogni anno rinasce sotto forma di piccole opere d’arte dai mille colori e composizioni di petali. Sbocciano ovunque: nei campi, nei giardini, sui terrazzi, regalandoci scorci di rara bellezza.

La primavera la indossiamo anche, con abiti, kimono e pantaloni fiorati e tinti di giardino, come suggerisce una moda sempre più colorata, talvolta con tinte tenui e altre volte con nuance vitaminiche ed energizzanti.

La moda oggi non ha più preclusioni e divieti, avendo sdoganato da tempo anche accostamenti di tinte una volta considerati inaccettabili, come fucsia e rosso o nero e blu. Ora ampio spazio alla fantasia: tutto è permesso!

Allora possiamo indossare le nostre aiuole preferite sotto forma di splendido abito verde su cui sbocciano fiorellini gialli, azzurri e rossi o lasciarci avvolgere da tinte allegre o pastello e portare in giro un po’ di buonumore e positività attraverso le scelte cromatiche di tendenza, spesso ispirate ai fiori.

Ecco quelle che mi piacciono di più:

ULTRA VIOLET

Ne avevo già parlato in precedenza: è il colore della tranquillità e della calma spirituale, dell’equilibrio e della stabilità, per questo motivo la scelta di questo elegantissimo colore è azzeccatissima. Nasce dall’unione di rosso e blu in un dosaggio dei due colori mirato per trasmettere rinnovamento e originalità. È un nuovo e più sofisticato nero. Stupendo!

ROSA

Per le appassionate, come me, ci sta dando grandi soddisfazioni, perché sta continuando a rimanere sulla cresta dell’onda in tutte le nuance.

GLICINE

Un bellissimo fiore e un colore incantevole. Richiama il lilla, ma è più delicato. Perfetto per illuminare l’incarnato.

GIALLO

Colore solare che trasmette vivacità, è presente nelle nuove collezioni primavera/estate 2018 in nuance canarino, più romantico, e fluo, più audace.

ROSSO

È energia all’ennesima potenza, caldo, deciso, sta bene a tutte!

È la nostra personalità che ci guida nell’abbinamento e nella scelta, ma chi vuole andare sul sicuro, si può aiutare con la ruota dei colori o disco cromatico, come il “disco di Itten”.

La regola è semplicissima: NON SI ABBINANO i colori vicini, SI ABBINANO i colori opposti.

Nel disco non si trovano i bianchi e i neri, perché considerati colori neutri, che insieme alle sfumature come i grigi e i beige si abbinano a tutto.

Ci sono colori che ci piacciono molto ma che, accostandoli al viso ci spengono il colorito.

Non rinunciamo ad indossarli! Basta sceglierli per borse, scarpe e altri accessori. Anche a fiori!

(Grazie a SoffiodiCipria Moda per la foto)

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia: clicca qui per leggere tutti gli articoli