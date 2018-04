Il Vespa Club di Pietra Ligure organizza il suo primo raduno

Pietra Ligure. Il vespa club “Vespria” di Pietra Ligure organizza per tutti gli amici del Vespa Club Italia il suo primo raduno che si terrà domenica 15 aprile.

Il ritrovo è fissato a partire dalle ore 8: “Si potrà godere dell’aria e dei profumi della nostra liguria assaporando le specialità locali in un’atmosfera di allegria per una giornata indimenticabile in puro stile vespa. Si comincerà con l’iscrizione e l’esposizione delle vespe partecipanti, dalle ore 8, nella centralissima via Matteotti, si proseguirà, alle 10,45 con un giro mozzafiato per le colline dell’entroterra pietrese e finalese” spiegano gli organizzatori.

“Seguirà uno speciale aperitivo a cura della S.M.S. Concordia in uno degli angoli più suggestivi della nostra riviera: il borgo medievale di Verezzi. Infine tutti a Ranzi, piccola frazione di Pietra Ligure, per sedersi a tavola e degustare le specialità culinarie preparate dal circolo Giovane Ranzi, noto per l’organizzazione della rinomata Sagra del nostralino e della rassegna dei birrai di Offenbourg” aggiungono dal Vespa Club di Pietra Ligure.

Ad oggi sono già state superate le 100 iscrizioni ma gli organizzatori prevedono di raddoppiare il numero dei partecipanti. Chi fosse interessato a partecipare ma non fosse ancora tesserato con il Vespa club potrà iscriversi la mattina stessa a Pietra Ligure presso lo stand organizzativo in via Matteotti. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure e di quello di Borgio Verezzi.