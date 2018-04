A Vendone riapre l’Antico Frantoio Bronda

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa (alla scrittura) e Stefano (alle ricerche), per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici.

Per Vendone è stato un lieto evento, un segnale di speranza per contribuire al rilancio economico (e culturale, perchè no) del piccolo paese da sempre conosciuto per l’eccellenza del suo olio. Da sabato 14 aprile il Frantoio Bronda è ritornato, dopo un lungo e travagliato periodo, sotto la gestione di Andrea e Davide Bronda, che saranno “sorvegliati” in questa nuova avventura dal padre Renzo.

“Accanto al frantoio, la cui attività non si è mai fermata – spiegano Andrea e Davide – abbiamo rinnovato il punto vendita: accanto all’olio prodotto da noi, in varie tipologie, da quello al 100% taggiasca a quello di diverse varietà locali mischiate tra loro, proponiamo patè, salse, sughi, conserve e qualche bottiglia di vini liguri. Tutti prodotti selezionati da noi e prodotti da laboratori artigianali che conosciamo di persona, in modo da poter garantire prodotti di altissimo valore. La nostra intenzione è quella di proporre sempre prodotti della Valle Arroscia con qualche puntata nelle valli vicine. Con al centro, ovviamente, il nostro olio, visto che da generazione siamo olivicoltori e frantoiani”.

La riapertura del frantoio è stata festeggiata da tutto il paese, con il sindaco Pietro Revetria in testa, ma anche con una madrina d’eccezione, l’assessore regionale Sonia Viale. In prospettiva l’idea di preparare una sala di assaggio, dove poter degustare i prodotti, magari con la presentazione di personaggi, libri ed eventi legati alla cultura enogastronomica di Vendone e del suo circondario. Auguri!

Liguria del Gusto è la rubrica gastronomica di IVG, con uscite al lunedì e al venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli