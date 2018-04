Savona. Si è svolta mercoledì 18 aprile a Genova la fase regionale dei campionati studenteschi di vela, promossi dall’Ufficio Scolastico Regionale del Miur e dal Comitato I Zona ed organizzati dal Circolo Nautico Ilva.

Sono state ben undici le rappresentative delle scuole secondarie di I e II grado giunte da tutta la Liguria pronte a scendere in mare per contendersi il titolo Juniores (per i nati 1999-2000), il titolo Allievi (2001-2004) ed il titolo Cadetti.

Grazie alle forze umane e alle consistenti risorse tecniche messe in campo in modo egregio dal Circolo Nautico Ilva, il comitato presieduto da Rosario Scicolone e Greta Cappelli, non appena il vento si è stabilizzato, ha dato avvio alla manifestazione. Il vento teso ha creato qualche difficoltà agli equipaggi meno esperti ma ha permesso lo svolgimento di un primo girone in formula match race ed una sfida finale di flotta che si sono svolte nello specchio acqueo antistante il circolo.

Tra gli Juniores ha prevalso l’equipaggio dell’IT Ferraris Pancaldo di Savona formato da Di Molfetta Andrea, Roccatagliata Alessio, Marenco Davide e Burlando Nicolò sui ragazzi del Liceo di La Spezia che si è ben difeso; a seguire Liceo King e IT San Giorgio di Genova.

Tra gli Allievi netta la vittoria del Liceo Cassini di Sanremo rappresentato da Zerykier Helena, Cilli Tommaso, Dimeco Eugenio e Siccardi Mattia sul Liceo G. Bruno di Albenga davanti al Marco Polo, al Natta di Sestri

Levante al Liceti di Rapallo ed al San Giorgio.

Peccato per la squadra Cadetti dell’IC di Santa Margherita unica rappresentante della categoria che non abbia potuto regatare a causa del vento eccessivo.

La premiazione si è tenuta alla presenza dei funzionari dell’Ufficio Scolastico Regionale, dei dirigenti del CN Ilva e del Comitato di Zona ed ai numerosi insegnanti giunti come accompagnatori degli studenti.

Il Liceo Cassini rappresenterà la Liguria alla fase nazionale riservata alla categoria Allievi che si terrà sul Lago d’Idro dal 4 al 7 giugno mentre le squadre della categoria Juniores parteciperanno alla fase nazionale del quadrithlon (vela, canoa, nuoto, canottaggio) che si terrà a Genova il 4 giugno in occasione del palio delle Repubbliche Marinare.

È Marcella Ercoli, responsabile Scuola del Comitato I-Zona Fiv, ad illustrare attività scolastica e il capillare coinvolgimento avviato in sintonia con i circoli velici.

