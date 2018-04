A Varazze con una offerta nelle librerie puoi contribuire a rifornire la biblioteca comunale

Varazze. Oggi, in occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” e alla soglia del mese tradizionalmente dedicato alla Cultura, il Comune di Varazze promuove l’iniziativa “Promuovi la cultura: con un’offerta alla tua libreria rifornisci la Biblioteca Montale”.

“Siamo fermamente convinti dell’utilità di una fattiva collaborazione tra pubblico e privato” commentano dal municipio, che promuove l’iniziativa insieme al Comitato Lanzarotto Malocello Varazze e alla fattiva adesione delle librerie che operano sul territorio. Per partecipare è sufficiente entrare in una delle librerie presenti sul territorio varazzino e lasciare un’offerta libera, che verrà utilizzata per acquistare volumi per la biblioteca.

L’iniziativa, che prende il via oggi per concludersi sabato 15 settembre, è rivolta ai cittadini di Varazze e ai turisti che, con un gesto di “partecipazione attiva” possono fare la differenza a fini della sensibilizzazione alla lettura, specialmente tra i giovani e, soprattutto, contribuire alla donazione “del libro”, non di uno qualsiasi, ma bensì di quello che serve alla Biblioteca Civica “E. Montale” di Varazze.

A quanti avranno contribuito al successo dell’iniziativa, con poco o tanto, secondo le proprie possibilità, il 22 settembre, nel corso della cerimonia della settima edizione del “Lanzarottus Day”, sarà consegnato un attestato di partecipazione appositamente realizzato in collaborazione con la giunta comunale.

L’iniziativa, condivisa e sostenuta dall’Associazione Culturale San Donato, dal Gruppo ANMI Varazze e dal Comitato Lanzarotto Malocello Internazionale, è inserita nel calendario eventi, dinamico, dedicati al ricordo dell’impresa compiuta dal Lanzarotto Malocello, navigatore ed esploratore varazzino, riscopritore di Lanzarote e delle Isole Canarie.