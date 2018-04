Varazze, incendio in via Vetriera: intervento dei vigili del fuoco

Varazze. Questo pomeriggio intorno alle ore 17.30 la squadra 8A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Varazze ě intervenuta in via Vetriera per un incendio di sterpaglie.

L’ intervento ě durato circa un’ora e mezza, fino al totale spegnimento del rogo e bonifica dell’area.

La rapidità di intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, impedendo all’incendio di propagarsi.