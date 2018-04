Varazze, Daniele Scanu: “Forza, qualità, maturità, il bello deve ancora venire”

Varazze. Undicesima vittoria consecutiva in campionato del Varazze, che espugna (3-0) il terreno dell’Audace Campomorone e rimane in testa alla classifica, con una lunghezza di vantaggio sull’Isolese, mentre il vantaggio sulla Caperanese sale a tre punti.

Le giornate al termine del torneo rimangono due e le probabilità di potercela fare sono aumentate, vero Daniele Scanu?

“La partita di oggi, data la posta in palio ed un orario (ndr, ore 12,30) da lunch match, un avversario da affrontare (l’Audace Campomorone) molto valido, soprattutto nel reparto offensivo, rappresentava una insidia non da poco, ma il Varazze ha messo in campo forza, qualità, cuore, unità di intenti ed è riuscito a venire a capo dei polceveraschi”.

“Il primo tempo, anche a causa di un caldo terribile, è stato equilibrato, ma al 35° Parodi, raccogliendo un rilancio errato del portiere Dellepiane, ha realizzato la rete del vantaggio, con un delizioso pallonetto da quaranta metri!”

“Nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene, segnando con Perrone, che dalla trequarti ha scagliato un tiro che si è incastrato sotto l’incrocio dei pali e poi anche con Gabriele Maralino, il migliore in campo”.

“Mancano ancora 180 minuti al termine del campionato ed ll pareggio della Caperanese è stato per noi un ottimo risultato, ma l’Isolese non molla, ragion per cui, testa bassa e pedalare”.