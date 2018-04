Varazze, Cerruti accusa Bozzano: “Pinocchio colpisce ancora, stavolta sulla discarica della Ramognina”

Varazze. “Dopo la promessa non mantenuta sull’ applicazione della tassa di soggiorno, il sindaco Pinocchio Bozzano colpisce ancora i varazzini con una grossa bugia sulla discarica comunale”. L’ironia arriva da Gianantonio Cerruti, che “rispolvera” l’immagine del celebre burattino bugiardo per criticare ancora una volta il primo cittadino di Varazze, Alessandro Bozzano.

“Per poter impinguare le casse di comune e gestore, e curare al meglio i propri interessi politici, il sindaco Pinocchio ha aperto le porte della discarica alla Città Metropolitana di Genova e ai comuni di mezza liguria, raddoppiando i conferimenti di rifiuti – accusa Cerruti – La discarica della Ramognina è così passata da 19.600 tonnellate nel 2015 a 34.204 tonnellate nel 2017, portando i proventi per il comune ad oltre 3.000.000 di euro e per il gestore ad oltre 950.000 euro”.

“Per tenersi buoni i varazzini e soprattutto i casanovini, il sindaco Pinocchio e i suoi amici di merende avevano anche escogitato la manfrina del transito di ‘soli’ due camion al giorno in ore notturne quale contropartita alla chiusura anticipata della discarica – ricorda l’esponente della minoranza – Ma il sindaco Pinocchio si è ormai smentito perché ogni giorno i cittadini assistono a lunghe file di camion inerpicarsi per le strade di Casanova, non ha chiuso la discarica comunale nel 2017 come scritto nel suo programma amministrativo e non la chiuderà neppure nel 2018 come dichiarato pubblicamente sui giornali e in consiglio comunale”.

“Oltre a raccontare bugie, il sindaco Pinocchio è pure smemorato – insiste ancora Cerruti – perché non si è accorto che è in approvazione un complesso iter regionale nel quale l’impianto comunale viene indicato funzionale almeno fino al 31 dicembre 2020 per la gestione del periodo emergenziale della Città Metropolitana di Genova e/o altre parti del territorio ligure. E tace il tutto ai varazzini per continuare ad implementare il business dei rifiuti a scapito della sicurezza e della salute pubblica”.

“Siamo dell’idea che la discarica comunale sia una risorsa da gestire in maniera sostenibile e non quale campo dei miracoli per seminare denari in vista delle prossime elezioni, a suon di scuse e bugie – conclude Cerruti – Ma i varazzini non sono sprovveduti o ingenui come pensano il sindaco Pinocchio Bozzano, la sua giunta, i suoi consiglieri e i suoi consigliori locali…”.