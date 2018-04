Celle Ligure. Il Varazze, ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Piccardo, reagisce da grande squadra, riuscendo a venire a capo della resistenza dello Sciarborasca; il successo odierno consente ai nerazzurri, a tre giornate dal termine, di rimanere al comando della graduatoria.

“Abbiamo sudato e faticato per superare un buon Sciarborasca, che soprattutto nella prima frazione di gioco ci ha pressato a tutto campo, chiudendoci tutti gli spazi – afferma l’attaccante Andrea Garetto – mentre nella seconda frazione di gioco,seppur ridotti in dieci uomini (ndr- espulso Piccardo), abbiamo reagito alla grande, trovando l’uno-due decisivo con Perrone e chiudendo i conti con Gagliardi”.

“Siamo un gruppo fantastico – continua l’ex giocatore dell’ Arenzano – che ha grande cultura sportiva, voglia di sacrificarsi per vincere, e piacere di stare insieme; approfitto dell’occasione per elogiare mister Calcagno, che sa sempre trovare le parole giuste per caricarci al meglio, soprattutto nei momenti in cui non tutto fila liscio, dimostrandosi bravo nell’azzeccare i cambi in corsa, come nel match odierno”.

A tre partite dalla conclusione del campionato, è sempre più una corsa a tre per la vittoria finale…

“Abbiamo una lunghezza di vantaggio su Caperanese e Isolese e niente è ancora deciso, noi giocheremo domenica prossima in casa dell’Audace Campomorone, riceveremo la visita della Calvarese e chiuderemo la regular season sul terreno della rivale Caperanese; i giochi non sono ancora chiusi, ma noi vogliamo arrivare primi alla meta finale”