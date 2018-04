Valmerula Bike: Michele Piras bissa il successo del 2017

Stellanello. Oltre 80 iscritti per la seconda edizione della Valmerula Bike, mediofondo di mountain bike che si è corsa sugli sterrati a mezza costa delle alture del Monte Arosio che fa da faro su tutta la Val Merula.

La prova allestita dall’ASD Andora Ciclismo, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, si è snodata su un circuito ad anello unico di 30 chilometri con un dislivello complessivo di oltre 1.000 metri.

Il detentore Michele Piras (Team Marchisio Bici) ha vinto la competizione con il tempo di 1h31’14″40, seguito sul secondo gradino del podio dal piemontese Alessio Zamuner (Racing Team Rive Rosse); terzo l’altro piemontese Elia Roggeri (Sixs Boscaro).

Interessante l’iniziativa del piccolo anello di lancio da 7 chilometri che ha permesso la partecipazione delle categorie giovanili, nelle quasi si sono registrate le vittorie dell’esordiente Luca Verrando (Andora Ciclismo) tra i maschi e di Giada Barbagallo (UCLA 1991 Pacan Bagutti) tra le femmine.

Molta soddisfazione da parte dei partecipanti per la tipologia del percorso, il consolidato sistema di cronometraggio predisposto da Real Time di Mosè Necchio unitamente ai giudici federali, il pacco gara e il pasta party al termine della manifestazione.

Inoltre erano presenti i dirigenti del Liguria Trophy al fine di valutare la macchina organizzativa per un eventuale inserimento della Valmerula Bike nel circuito del 2019.

Un particolare ringraziamento da parte degli organizzatori è andato al Comune di Stellanello per l’ospitalità e alla Pro Loco di Stellanello per il menu predisposto per i biker e per il supporto logistico offerto.

I vincitori di categoria: Donne (unica) Mazzucco Laura (Cicli Pepino); Élite Zamuner Alessio (Racing Team Rive Rosse); Junior Roggeri Elia (Sixs Boscaro); Elite Master Camignani Davide (Team Marchisio Bici); M1 Piras Michele (Cicli Marchisio Bici); M2 Sapone Alessio (US Finalborgo); M3 Musante Giorgio (La Biciclettria); M4 Leoncini Luca (UA Cycling Team); M5 Cannas Ignazio (Andora Race); M6 Martina Mario (Team Centopercento Bici); M7 Filippetti Luisiano (Croce Rossa di Lucca); M8 Magliano Giorgio (Danymark Sanremo).