Vaccarezza lancia “Barra al Centro”: “Un aiuto concreto al territorio”

Liguria. “Barra al Centro”: un nuovo contenitore per avvicinare ancora di più gli amministratori al territorio. L’iniziativa è del consigliere regionale e capogruppo FI in Regione Angelo Vaccarezza.

Così spiega il progetto: “Nell’intento di raggiungere capillarmente gli abitanti della mia Regione, ho scelto di utilizzare questo mezzo di comunicazione in quanto affidabile e non troppo invasivo. L’ultima sfida politica ha dato risultati che ad una più attenta riflessione richiedono a mio avviso non solo una presenza più capillare di noi amministratori sul territorio, ma anche una informativa per chi ci ha dato fiducia consentendoci di dare alla Liguria una possibilità”.

“Ho deciso di creare una sorta di contenitore, formato da persone che da anni seguono la vita politica della nostra terra, ma anche da chiunque abbia intenzione di seguirci: Barra al Centro. Un gruppo con cui sviluppare diverse iniziative a sostegno del territorio e delle sue criticità, per cercare di essere quell’aiuto concreto che serve alla Liguria”.

“Stiamo lavorando con impegno, molte cose però ci sono da fare. All’interno delle email che riceverete periodicamente, verranno illustrate le attività alle quali prenderò parte ma anche e soprattutto quelle da me organizzate, per darvi la possibilità di essere informati su quanto accade” conclude Vaccarezza.