Under 18 Eccellenza: Vado si impone sullo Junior Casale al Geodetico

Vado Ligure. Referto rosa estremamente prezioso per il Vado nel campionato Under 18 Eccellenza. Con la vittoria casalinga contro la Junior Casale, i vadesi chiudono in positivo con un record di tre vittorie e due sconfitte il girone d’andata della fase interregionale.

Nel primo tempo i biancorossi scendono in campo con la faccia giusta e, mettendo grande energia, riescono a limitare le doti offensive degli avversari. Le buone difese permettono ai padroni di casa di effettuare alcuni contropiedi e di trovare buone percentuali al tiro. Il dominio a rimbalzo sia difensivo che offensivo di Anaekwe (saranno 25 al termine di cui 11 in attacco) regala secondi tiri preziosi, spesso trasformati in punti. Il punteggio al termine della prima metà di gara è di 47-30.

Al rientro cambia la musica: Casale sale in difesa ed inizia a prendere fiducia recuperando palloni che consentono contropiedi comodi che la portano fino al meno 1 di inizio terzo quarto. L’ultima frazione dà nuova energia ai liguri che riescono a riprendere vantaggio di fronte ad una Casale apparentemente affaticata dalla rimonta appena effettuata. Si arriva fino al più 13 per concludere sul più 6 alla sirena.

Prossimo incontro per la Pallacanestro Vado: giovedì 19 aprile alle ore 19,45, sul campo di casa, contro il College Borgomanero.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 5ª giornata della seconda fase:

Azimut Pallacanestro Vado – Junior Casale 77-71

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 4, Gallo ne, Cito ne, Pesce ne, Marino ne, Lo Piccolo 14, Bertolotti 4, Pintus 2, Brignolo 17, Anaekwe 11, Tsetserukou 25.

Junior Casale: Abbondandolo, Botto ne, Cecchinato 14, Banchero 12, Picello 2, Vetri ne, Buzzi 11, Lazzeri 10, Orazio 2, Rossi , Piccio 6, Tulumello 14.

Arbitri: Gonella e Puccini (Genova).

La classifica del girone B: Reyer Venezia 8, Varese, Azimut Pallacanestro Vado 6; Junior Casale, Brescia, College Borgomanero 2.