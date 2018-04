Vado Ligure,. Un grande cuore e l’unico momento possibile nel corso della gara per schierare contemporaneamente Lebediev e Bertolotti fanno compiere alla squadra Under 15 Eccellenza della Pallacanestro Vado una mezza impresa che premia il lavoro di tutti non solo in questi otto mesi e regala per la prima volta un titolo regionale Eccellenza in Piemonte alla società biancorossa.

Al concentramento in Emilia, che si disputerà dall’11 al 13 maggio con due posti su quattro validi per il passaggio alle finali nazionali, Vado si presenterà come Piemonte 1!

Foto 2 di 2



Dopo il prologo di lunedì scorso a Torino contro il Don Bosco Crocetta vinto 73-43, ieri sera in un Pallone affollato e in diretta streaming, la squadra dei coach Prati ed Imarisio ha sconfitto 79-61 il College Borgomanero, con il quale divideva il primo posto della classifica.

Punteggio ampio che non deve ingannare. A 7’ dalla fine della gara il College conduceva 57-50, aveva in mano l’inerzia del match e lo scoramento stava prendendo la squadra di casa. Fino ad allora la solidità di Bertolotti, tarpata da tre falli precoci, le zingarate di Giannone ed il carattere degli altri avevano tenuto Vado aggrappata al match ma quando Mauri segnava il meno 7 con 6’30” da giocare le cose sembravano mettersi male, con Genta e Giannone ai box per infortunio.

Nasceva qui la mezza impresa che certamente i ragazzi (e non solo loro) ricorderanno per molto tempo. Vado trovava carica dalla tripla di Catzeddu che impattava la gara e da allora era un monologo biancorosso capace di piazzare un devastante parziale di 29-4 trascinato da un quintetto mai più cambiato, dove Lebediev teneva Ghigo e dominava i tabelloni, Bertolotti reggeva gli esterni mettendo anche la tripla dell’allungo ed il trio Catzeddu-Bontempi-Husam faceva il resto.

Seppur tramortito, il College mollava solo a pochi secondi dalla fine, confermando tutte le qualità che l’inserimento estivo di Ghigo e la crescita di Ferrari e Mauri hanno ulteriormente aumentato rispetto allo scorso anno. Oltre a cinque ragazzi in doppia cifra in questa gara, Pallacanestro Vado ha avuto bisogno di tutti durante la stagione per ottenere questo prestigioso risultato ottenuto con 19 vittorie su 20 partite disputate.

E adesso quasi un mese finalmente di poche partite e tanti allenamenti (anche di mattina considerando gli stop scolastici) per approcciarsi al concentramento di maggio con l’unico obiettivo di centrare le finali nazionali di Roseto degli Abruzzi.

Il tabellino della partita valevole per la 10ª giornata della fase Top:

Pallacanestro Vado – College Borgomanero 79-61

(Parziali: 11-19, 24-14, 15-16, 29-12)

Pallacanestro Vado: Delbalzo ne, Catzeddu 10, Caorsi ne, Zheng ne, Lebediev 15, Husam 5, Tridondani, Bontempi 10, Giannone 16, Genta 2, Bertolotti 21, Franchello. All. Prati, ass. Imarisio.

College Borgomanero: Attademo, Tinivella 1, Cristina 17, Okeke, Mauri 15, Mandelli 2, Schiavon 6, Ferrari 13, Laterza, Ghigo 7. All. Rossi, ass. Giadini.

Arbitri: Gonella e Puccini (Genova).

Clicca qui per consultare il tabellino dettagliato.

La classifica del girone Top: Pallacanestro Vado 18, College Borgomanero 16; Biella 12; Oleggio 8; Collegno 4; Don Bosco Crocetta 0.