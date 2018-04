“Un ufo sorvola il mare a largo di Celle Ligure”. Ma si tratta di una nave

Celle Ligure. “Un aereo? Un missile? No, è Superman”. Questa una delle citazioni più conosciute nel mondo del cinema. Ma le stesse domande se le sono poste cittadini e turisti di Celle Ligure, che quest’oggi si sono trovati di fronte ad uno spettacolo a dir poco curioso.

Uno strano, enorme oggetto è stato avvistato “sospeso” sul mare a largo del comune rivierasco nel corso della mattinata odierna.

Colpa di un curioso effetto ottico, che ha “trasformato” in una sorta di “velivolo non identificato” una semplice imbarcazione. Nessuna astronave, missile o simili, dunque, per buona pace degli ufologi e degli amanti dei supereroi.