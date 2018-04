Tv, frigoriferi e automobili: via Falletti a Savona trasformata “discarica” per ingombranti

Savona. Dal raid vandalico all’abbandono di “ rifiuti ingombranti”. Sembra proprio non esserci pace in via Falletti a Savona.

Dopo i danni causati da ignoti alle auto in sosta a metà gennaio, ecco che il parcheggio sotto al cavalcavia torna a far parlare di sé per l’abbandono di alcuni rifiuti ingombranti. Tra questi un “mucchietto” di scarti edili, un televisore, un frigorifero e perfino un’automobile.

Secondo alcuni abitanti della zona, quest’ultimo “rifiuto” pare trovarsi in quel punto da diversi mesi. E qualcuno ne ha approfittato nel più classico dei modi, portandosi via le quattro ruote e lasciando il veicolo sui mozzi.