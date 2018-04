Turismo accessibile, su Spotorno sventola la “Bandiera Lilla”

Spotorno. Il 20 aprile a Bologna, al Salone Exposanità, Spotorno riceverà la Bandiera Lilla, riconoscimento per quei Comuni che hanno un’attenzione particolare per il turismo accessibile. L’Amministrazione comunale di Spotorno, grazie alle politiche attuate in questi anni per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ha superato con successo tutte le fasi del processo di valutazione per ottenere la Bandiera Lilla.

Da maggio, quindi, visitando il sito www.bandieralilla.it si troveranno informazioni di dettaglio sugli spazi ed edifici pubblici più accessibili di Spotorno per consentire alle persone con disabilità che vogliono visitare la nostra città di potersi muovere con maggiore indipendenza.

“In questi anni abbiamo lavorato per migliorare l’accessibilità del nostro Comune – afferma l’assessore Giulia Moretti con delega all’Abbattimento delle Barriere Architettoniche del Comune di Spotorno – non solo per i turisti, ma soprattutto per i nostri cittadini. L’inaugurazione della Casa del Turismo, completamente accessibile, e la realizzazione dei nuovi servizi igienici pubblici privi di barriere architettoniche sono i primi progetti realizzati dalla nostra Amministrazione in materia di inclusività ed accessibilità. Sappiamo che c’è ancora molto da fare e non tutto potrà essere reso accessibile per le caratteristiche del territorio o per vincoli architettonici, ma l’impegno che abbiamo preso con i cittadini e con Bandiera Lilla è quello di proseguire sulla strada del miglioramento, affinché Spotorno sia sempre più accessibile a tutti”.

“Il lavoro svolto in questi mesi dagli Uffici, congiuntamente con la Commissione Consiliare di Studio delle Barriere Architettoniche istituita proprio con la funzione di portare all’attenzione dell’Amministrazione problematiche e disagi del territorio su segnalazione dei cittadini e delle associazioni locali, ci ha permesso di realizzare studi di fattibilità e progetti esecutivi che ora dovranno essere tradotti in opere e lavori pubblici” aggiunge l’assessore comunale.

“Nel prossimo Consiglio Comunale porteremo in approvazione il nuovo Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche per il biennio 2018-2019; prima dell’estate inizieranno i lavori di manutenzione dei marciapiedi lungo i principali percorsi cittadini, con la realizzazione di rampe e l’installazione di corrimani per garantire la sicurezza dei pedoni. Stanno inoltre proseguendo i lavori per la realizzazione del collegamento tra il centro storico e la strada provinciale tramite un ascensore ad uso pubblico e ci siamo impegnati a realizzare un parco giochi inclusivo presso il Monticello, anche attraverso finanziamenti esterni. Questi sono solo alcuni dei progetti che abbiamo in cantiere” conclude l’Assessore Moretti.

La Bandiera Lilla si affianca quindi alla Bandiera Blu e alla Bandiera Verde, dimostrando l’attenzione del Comune di Spotorno per i propri cittadini, per i turisti e per l’ambiente in cui vivono