Trovata a Quiliano, appello dell’Enpa per trovare una casa ad una gatta sfortunata

Quiliano. Appello dei volontari della Protezione Animali savonese per trovare una famiglia che voglia adottare una giovane gatta sfortunata. E’ stata raccolta in pessime condizioni a Valleggia (Quiliano) e dopo le prime cure è stata operata dai veterinari convenzionati con l’Enpa per una brutta forma tumorale.

“E’ stato indispensabile amputarle entrambe le orecchie ed ora è in via di guarigione ed è anche stata sterilizzata. Naturalmente non ha un bell’aspetto ma i volontari, sulla scorta di precedenti esperienze, non hanno dubbi che diventerà molto bella. Sopratutto è affettuosa ed allegra e saprà donare tanto amore a chi l’adotterà” spiegano dall’associazione animalista.

Gli interessati sono pregati d telefonare alla sede Enpa di Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, allo 019 824735, verranno messi in contatto con la volontaria dell’associazione che la sta ospitando a casa sua.