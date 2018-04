Savona. Domani, mercoledì 18 aprile, al Fontanassa, a partire dalle ore 9, si disputerà la fase provinciale di Savona del Torneo Ravano-Coppa Mantovani inerente il rugby.

Il Torneo Ravano, giunto alla 34ª edizione, è l’evento sportivo che coinvolge oltre cinquemila bambini fra gli 8 ed i 10 anni delle ultime tre classi delle elementari. Le fasi finali si disputeranno dal 14 al 24 maggio, al padiglione Jean Nouvel, alla Fiera di Genova.

Foto 2 di 2



Voluto ed organizzato da Ludovica Mantovani, figlia di Paolo, il presidentissimo della grande Sampdoria, il Trofeo organizza oltre 550 squadre divise in 11 discipline (calcio maschile e femminile, basket, volley, rugby, ciclismo, pallanuoto, vela, canottaggio, scherma ed atletica leggera), con lo scopo di “far giocare in libertà i nostri bambini, trasmettergli amore per lo sport ed educare attraverso il gioco”, anche attraverso la testimonianza di sportivi importanti.

Nella disciplina del rugby partecipano 64 squadre che dovranno prima affrontarsi nelle rispettive fasi provinciali per poi approdare alle finali che si terranno a metà maggio alla Fiera del Mare di Genova. Alle finali parteciperanno le prime due squadre classificate nella fase provinciale.

Alla fase di domani al Fontanassa di Savona parteciperanno circa duecento giovani atleti, in rappresentanza delle scuole Colombo (cinque squadre), De Amicis, Mameli e Mazzini (tre squadre ciascuna) e Varazze Capoluogo (due squadre). In totale sedici formazioni che si affronteranno in quattro gironi all’italiana; le vincenti di ogni girone accederanno alle semifinali e le due prime classificate disputeranno la finale per il titolo provinciale.

Ricordiamo che la scuola De Amicis ha conquistato il trofeo finale a Genova nel 2016 e che l’anno scorso la scuola Colombo è giunta seconda; vedremo quest’anno cosa succederà.

La fase provinciale del Trofeo Ravano è patrocinata dalla Federazione Italiana Rugby ed è stata organizzata dal Savona Rugby sia per la preparazione dei ragazzi nelle scuole che per l’evento al Fontanassa.

Nella foto: Ludovica Mantovani insieme a Dario Ermellino che, oltre ad essere presidente del Savona Rugby, è anche consigliere Fir Liguria e in questa veste presenzierà all’evento di domani.