Trofeo Città di Loano, gli orari di passaggio dei corridori e le modifiche alla viabilità

Loano. Domenica 15 aprile si corre la 46^ edizione del Trofeo Città di Loano, corsa ciclistica organizzata dal Velo Club Loano – Cicli Anselmo di Loano con il contributo ed il patrocinio dell’assessorato a turismo, sport e cultura del Comune di Loano.

Il percorso di oltre 127 chilometri si snoderà in tre tronconi; il primo di circa 70 chilometri nell’interno albenganese non è particolarmente impegnativo. Nel secondo, con il primo passaggio da Loano, si andrà ad affrontare la prima salita di giornata (di circa 3 chilometri) fino a Boissano con un “gran premio della montagna” che porterà ad un nuovo passaggio da Loano. Nel terzo troncone si percorrerà la via Aurelia fino a Finale Ligure e si andrà ad affrontare la salita finale di 10 chilometri di Eze-Magliolo (altro “gran premio della montagna”) e poi la discesa verso Pietra Ligure. Gli ultimi 3 chilometri sono interamente pianeggianti sino all’arrivo che sarà posto in corso Roma a Loano.

Più in generale, il percorso toccherà la gran parte dei comuni del ponente savonese, con sconfinamenti anche nella provincia di Imperia. Momentanee interruzioni al traffico, con possibili rallentamenti, saranno predisposte lungo la via Aurelia e lungo le altre strade interessate dalla manifestazione al momento del passaggio della carovana.

Ad una media di 40 chilometri orari i passaggi saranno: Loano (via Aurelia nei pressi del Bar Nelson) alle 13.30, Borghetto Santo Spirito (Ss1) alle 13.33, Ceriale (Ss1) alle 13.35, Albenga (Ss1) alle 13.41, San Fedele d’Albenga (Sp6) alle 13.44, Lusignano d’Albenga (Sp6) alle 13.45, Villanova d’Albenga (Sp6, vico Lerrone e via Martiri) alle 13.50, Coasco (Sp453) alle 13.51, Ortovero (Sp43) alle 13.58, Pogli (Sp453) alle 14.01, Onzo (località Ponterotto, Sp453) alle 14.05, Ranzo (Sp453) alle 14.07, Canata (Sp453) alle 14.10, Borghetto d’Arroscia (Sp453) alle 14.11, Vessalico (Sp453) alle 14.16, Perinetti (Sp 453) alle 14.18, Muzio (Sp453) alle 14.19, Pieve di Teco (Sp7 e Sp453) alle 14.22, Muzio (Sp453) alle 14.25, Perinetti (Sp453) alle 14.26, Vessalico (Sp453) alle 14.29, Borghetto d’Arroscia (Sp453) alle 14.33, Canata (Sp453) alle 14.37, Ranzo (Sp453) alle 14.40, Onzo (località Ponterotto, Sp453) alle 14.41, Pogli (Sp453) alle 14.45, Ortovero (Sp453) alle 14.49, Coasco (Sp453) alle 14.55, Albenga (Polo 90) alle 14.59, Cisano sul Neva (Sp582) alle 15.01, Salea d’Albenga (Sp3) alle 15.04, Campochiesa (Sp3) alle 15.06, Ceriale (Sp3) alle 15.11, Ceriale (Sp1) alle 15.12, Borghetto Santo Spirito (Sp1) alle 15.14, Loano (incrocio tra Sp1 ed Sp25) alle 15.17, Boissano (Sp25) alle 15.25, Toirano (Sp25 e Sp60) alle 15.29, Borghetto Santo Spirito (Sp60, via Leonardo Da Vinci, via Parioli) alle 15.34, Loano (via Pontassi, Ss1) alle 15.38, Pietra Ligure (Ss1) alle 15.42, Borgio Verezzi (Ss1) alle 15.48, Finale Ligure (Ss1 e Sp490) alle 15.53, Calice Ligure (Sp17 e Sp46) alle 16.03, Eze (Sp46) alle 16.06, Ca’ del Moro (Sp46 e Sp490) alle 16.08, Magliolo (Sp490 e Sp4) 16.19, Bardino Nuovo (Sp4) alle 16.23, Tovo San Giacomo (Sp4 e Sp24) alle 16.27, Pietra Ligure (Sp24 e Ss1) alle 16.33, Loano (Ss1) alle 16.38, Loano (lungomare e corso Roma) alle 16.40.

Ad una media di 42 chilometri orari i passaggi saranno: Loano (via Aurelia nei pressi del Bar Nelson) alle 13.30, Borghetto Santo Spirito (Ss1) alle 13.33, Ceriale (Ss1) alle 13.35, Albenga (Ss1) alle 13.41, San Fedele d’Albenga (Sp6) alle 13.43, Lusignano d’Albenga (Sp6) alle 13.45, Villanova d’Albenga (Sp6, vico Lerrone e via Martiri) alle 13.49, Coasco (Sp453) alle 13.50, Ortovero (Sp43) alle 13.56, Pogli (Sp453) alle 14.00, Onzo (località Ponterotto, Sp453) alle 14.03, Ranzo (Sp453) alle 14.06, Canata (Sp453) alle 14.08, Borghetto d’Arroscia (Sp453) alle 14.09, Vessalico (Sp453) alle 14.14, Perinetti (Sp 453) alle 14.16, Muzio (Sp453) alle 14.17, Pieve di Teco (Sp7 e Sp453) alle 14.19, Muzio (Sp453) alle 14.22, Perinetti (Sp453) alle 14.23, Vessalico (Sp453) alle 14.26, Borghetto d’Arroscia (Sp453) alle 14.30, Canata (Sp453) alle 14.33, Ranzo (Sp453) alle 14.36, Onzo (località Ponterotto, Sp453) alle 14.38, Pogli (Sp453) alle 14.41, Ortovero (Sp453) alle 14.45, Coasco (Sp453) alle 14.51, Albenga (Polo 90) alle 14.55, Cisano sul Neva (Sp582) alle 14.57, Salea d’Albenga (Sp3) alle 15.00, Campochiesa (Sp3) alle 15.02, Ceriale (Sp3) alle 15.06, Ceriale (Sp1) alle 15.07, Borghetto Santo Spirito (Sp1) alle 15.09, Loano (incrocio tra Sp1 ed Sp25) alle 15.12, Boissano (Sp25) alle 15.19, Toirano (Sp25 e Sp60) alle 15.23, Borghetto Santo Spirito (Sp60, via Leonardo Da Vinci, via Parioli) alle 15.29, Loano (via Pontassi, Ss1) alle 15.32, Pietra Ligure (Ss1) alle 15.36, Borgio Verezzi (Ss1) alle 15.41, Finale Ligure (Ss1 e Sp490) alle 15.46, Calice Ligure (Sp17 e Sp46) alle 15.56, Eze (Sp46) alle 15.59, Ca’ del Moro (Sp46 e Sp490) alle 16.01, Magliolo (Sp490 e Sp4) 16.11, Bardino Nuovo (Sp4) alle 16.15, Tovo San Giacomo (Sp4 e Sp24) alle 16.19, Pietra Ligure (Sp24 e Ss1) alle 16.25, Loano (Ss1) alle 16.29, Loano (lungomare e corso Roma) alle 16.31.

Dalle 7.30 alle 18 (o comunque fine a fine manifestazione) nel tratto di corso Roma compreso tra Campo Cadorna ed il lato di ponente di Palazzo Kursaal sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i tipi di veicolo; dalle 10.30 alle 18 (o comunque fino a fine manifestazione) nella parte restante di corso Roma, cioè tra Palazzo Kursaal e piazza Mazzini, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata per ogni categoria di veicoli. Dalle 10.30 e fino a fine corsa in corso Roma sarà in vigore il divieto di transito per ogni categoria di veicoli (ad eccezione di quelli dei partecipanti e dell’organizzazione).

Dalle 7.30 alle 18 (o comunque sino a fine manifestazione) la sosta in piazza Club Alpino Italiano è riservata ai veicoli al seguito dei partecipanti alla corsa e perciò sarà in vigore il divieto di sosta ad ogni categoria di veicoli. Dalle 10.30 alle 18 (o comunque sino a fine manifestazione) nel tratto di Lungomare Madonna del Loreto compreso tra l’intersezione con via Tito Minniti ed il civico 15 del Lungomare Nazario Sauro sarà in vigore un divieto di sosta ad ogni categoria di veicoli. Sono esclusi i veicoli di soccorso, di emergenza e delle forze di polizia.