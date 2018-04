Treno deragliato nel cuneese, i “consigli per i viaggi” di Trenitalia

Liguria. Continua a creare disagi alla circolazione ferroviaria il deragliamento del regionale veloce Savona-Torino avvenuto ieri mattina in provincia di Cuneo.

Alla luce delle operazioni di rimozione del convoglio e di messa in sicurezza della tratta, per gli spostamenti fra Piemonte e Liguria Trenitalia consiglia, ai viaggiatori in partenza da Torino, di percorrere l’itinerario ferroviario via Genova dove è possibile proseguire con i collegamenti in direzione Savona e Ventimiglia.

I viaggiatori in possesso del biglietto “via Fossano” potranno percorrere “via Genova” senza sovrapprezzo con lo stesso titolo di viaggio.

Per tutta la giornata sulla linea Torino-Savona, nella tratta Mondovì-Fossano, sarà operativo il servizio bus sostitutivo con i mezzi che le aziende di servizio su gomma, contattate da Trenitalia, avevano a disposizione.

Il personale di assistenza di Trenitalia è operativo nelle stazioni di Mondovì, Fossano e Torino per fornire informazioni ai viaggiatori.

Maggiori informazioni sul sito www.trenitalia.com o contattando il call center 800 892021.