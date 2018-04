Traffico e incidenti, il Comitato Albisola Vivibile convoca incontro pubblico

Albisola Superiore. “Basta parole, passiamo ai fatti”. E’ lo slogan scelto dal Comitato Albisola Vivibile per promuovere un incontro pubblico nel quale affrontare il tema del traffico.

Dopo i recenti fatti di cronaca, che purtroppo hanno fatto registrare due investimenti mortali sulla via Aurelia, il Comitato albisolese ha convocato l’incontro per giovedì 3 maggio, alle 9,30, in piazza Dante ad Albisola Capo.

“Albisola non può continuare ad essere soffocata dal traffico di Savona. I benefici del porto savonese sono solo per la città della Torretta, mentre caos, vittime ed inquinamento ricadono sulle Albissole. Adesso basta” dicono dal Comitato Albisola Vivibile.